¿Los pagaría? Mujer compró cuatro croissants por $120 mil pesos en Medellín

Los creadores de contenido que realizan recomendaciones sobre algunos lugares turísticos y gastronómicos han logrado tener un gran impacto entre las audiencias de Instagram y TikTok , puesto que basta con un solo video para que las personas visiten estos sitios.

En las redes sociales se ha viralizado un metraje en el que una joven, identificada como Manuela Giraldo, le sugiere a los internautas que se dirijan hacia una pastelería en la que se encuentran diversos postres y su producto estrella, los croissants.

La internauta explica en el video que en la ciudad de Medellín se encuentra un sitio llamado Valentina Bakery, que ha sido tendencia, puesto que diferentes personas han recomendado el nuevo producto, un croissant relleno de galleta, del cual grabó su experiencia al consumirlo.

“Al principio no sabía qué pensar porque por dentro tenía como masa de galleta cruda, entonces era una combinación, un poquito rara. Pero lo seguí probando y está demasiado rico”, expresó la joven.

Sin embargo, lo que llamó la atención de los usuarios de TikTok es el precio que cada uno de estos productos tiene, puesto que Manuela Giraldo comentó que por los cuatro panes había pagado un total de 128 mil pesos colombianos.

El debate que se generó por el precio de los croissants en las redes sociales



En los comentarios del video de Manuela Giraldo, los internautas expresaron su opinión sobre el precio de la comida, ya que les parecía muy elevado y expresaron que se puede encontrar otros por un precio más asequible en la ciudad.

“Si la idea era hacer publicidad a esa Valentina Bakery la hizo muy bien, publicidad para jamás ir”, “¿32 mil cada croissant? Ni que me lo fuera a comer con Emily en París”, “En madrigal de laureles valen 12 mil y son delis” y “Con este video, volvió a subir el arriendo en Medellín”, fueron algunos de los comentarios más destacados.

4 croissants por $120 mil pesos en Medellín. Hace unos días dije que era la ciudad más costosa del país y me crucificaron.



Ahora, todos sabemos que valentina bakery es un atraco a dos manos. Ni en New York te cobran eso pic.twitter.com/EHGV6Cv79w — Andrés Gaviria (@AndresGaviriaC) March 19, 2024

El tema no terminó allí, puesto que en X (antes Twitter) continúa la polémica sobre si las personas se comprarían ese producto al precio que lo ofrece la pastelería. “Cuatro croissants por $120 mil pesos en Medellín. Hace unos días dije que era la ciudad más costosa del país y me crucificaron. Ni en New York te cobran eso”, expresó uno de los internautas.

Mientras unos comentan que su precio es excesivo, otros lo defienden por su calidad y sabor: “Lo más vergonzoso de Valentina Bakery es que se celebran que ellos inventaron el croissant con galleta, cuando todo París los tiene e incluso son más baratos”, “Solo diré que todo lo que he probado en Valentina Bakery es delicioso”, “Te amo Valentina Bakery, pero ya te volviste indefendible”.

Turista canadiense denuncia que le cobraron $22 millones por paseo en carroza en Cartagena|El Tiempo



Más noticias en EL TIEMPO

LEIDY ESTEFANIA RICO ARBOLEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO