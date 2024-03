Los ocho rasgos de las personas que superan los 100 años: secretos revelados

sus sistemas inmunológicos pueden funcionar hasta una edad avanzada. Los centenarios son aquellos individuos que superan los 100 años de edad. De acuerdo con la Universidad de Boston, puede que experimenten retrasos en las enfermedades y la mortalidad relacionadas con el envejecimiento , lo que sugiere que

Según las proyecciones de población de Naciones Unidas para 2024, se estima que en el mundo habrá 722.000 centenarios. Desde 1995, la Universidad de Boston ha destinado un equipo para investigar a este grupo demográfico y comprender las claves de su longevidad.

“Una de las cosas que hemos aprendido es que estas personas tienen una historia de envejecimiento muy, muy lento. Retrasan cualquier tipo de discapacidad hasta el final de sus vidas. Algunos de ellos padecen enfermedades relacionadas con el envejecimiento, pero son muy resistentes”, explicó Thomas Perls, el director del estudio.

En un episodio del pódcast de la universidad, también, reveló algunos de los rasgos en común de las personas que logran celebrar su cumpleaños número 100.

Saben controlar el estrés

“El estrés no siempre es malo. No es la cantidad de estrés lo que importa, sino cómo se maneja. De hecho, algunas personas prosperan con el estrés en términos de motivación”, indicó Perls.

Además, un estudio de la Universidad de Yale indicó que el estrés crónico podría disminuir la cantidad de vida. Aprender a controlarlo es clave para mantener la vitalidad.

Se alimentan bien

El experto indica que los centenarios suelen moderar o eliminar por completo su consumo de carne roja. Manejan una dieta balanceada y rica en nutrientes. Además, según sus investigaciones, la mayoría de estas personas son vegetarianas.

“Comer bien es llevar una dieta que favorezca lo que para usted es un peso saludable”, dijo Perls.

No fuman

Fumar causa una amplia gama de enfermedades, incluido el cáncer, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y las enfermedades cardiovasculares. De acuerdo con los Institutos Nacionales de la Salud, dejar de fumar cigarrillos disminuye el riesgo de enfermedades y también aumenta la esperanza de vida.

Hacen ejercicio frecuentemente

“Hacer ejercicio todos los días es importante. Combinarlo, no solo hacer ejercicio aeróbico, sino también entrenamiento de fuerza, se vuelve aún más importante a medida que envejecemos, porque es importante que mantengamos la masa muscular”, agregó el director del estudio.

Según los Institutos Nacionales de la Salud, la actividad física reduce muchos de los principales factores de riesgo de mortalidad, como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus tipo 2, la dislipidemia, las enfermedades coronarias, los accidentes cerebrovasculares y el cáncer.

Tiene un propósito y una comunidad

La doctora Glady McGarey, de 102 años, escribió, en su libro sobre el tema, que es importante encontrar una fuerza motivadora para seguir adelante.

Además, un estudio de Harvard encontró que la clave para la longevidad y la felicidad es la aptitud social. Por lo tanto, estas personas construyen una comunidad y cuentan con el apoyo y compañía de su familia, amigos y socios.

Ven la vida de una forma positiva

Según un artículo de ‘The Guardian’, tener una perspectiva positiva es importante. En el escrito, entrevistaron a 100 centenarios para poder comprender el secreto de vivir tantos años.

Roslyn Menaker, de 103 años, reveló que encontró alegría en sus caminatas diarias y en la ropa. "Me encanta mirar ropa bonita y salir a comer", dijo. “Tengo un cuidador increíble. Me hace manicuras y pedicuras y me tiñe el pelo”.

Mantienen su mente activa

En un artículo publicado en ‘Nature’, investigadores de la Facultad de Medicina de Harvard, informaron cómo encontraron un rasgo distintivo de la longevidad humana en los genes de la corteza cerebral del cerebro.

El deterioro cognitivo puede prevenirse al mantener un cerebro saludable. Para esto, se recomienda encontrar un pasatiempo o trabajo que lo mantenga activo.

Caminan mucho

La mayoría de personas que superan los 100 años se destacan por su excelente estado físico. Muchos, incluso, dicen que prefieren caminar a sus destinos y no encuentran ninguna incomodidad al hacerlo.

“Caminar durante al menos 11 minutos todos los días podría reducir el riesgo de muerte prematura en casi un 25 por ciento”, según un estudio publicado en el ‘British Journal of Sports Medicine’.

La investigación analizó datos de salud de más de 30 millones de personas y encontró correlaciones entre cuánto se mueven las personas y cuánto tiempo viven.

SOFÍA ARIAS MARTÍNEZ

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO