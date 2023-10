Los negocios millonarios del príncipe Harry y Meghan Markle que terminaron en fracaso

En medio de rumores contradictorios sobre un posible regreso de Meghan Markle a Hollywood, la actriz y empresaria continúa enfocándose en proyectos que surgen de su colaboración con su esposo, el príncipe Harry.

Parece que su regreso a la industria del entretenimiento no se centrará en la actuación, que la catapultó a la fama con la serie 'Suits'.



Según informa 'US Weekly', Markle está interesada en abordar proyectos que se basen en la retribución y la filantropía. Aunque aún no se ha tomado una decisión definitiva, parece que la pareja está considerando la posibilidad de destacar cuestiones importantes a través de docuseries, con el objetivo de atraer la atención y los fondos necesarios.

Desde su salida de la familia real británica, la pareja ha tratado de ofrecer contenido de interés global, pero los resultados han sido variados.



Muchos de los proyectos que anunciaron inicialmente generaron un gran interés, pero algunos quedaron en el aire, contratos se disolvieron y las expectativas no siempre se cumplieron en los resultados que obtuvieron en diversas plataformas.

'Archetypes': el pódcast que no continuó



Bajo un acuerdo millonario con Spotify, Meghan Markle lanzó el pódcast 'Archetypes' en colaboración con su esposo, el príncipe Harry.



El pódcast tenía como objetivo investigar, diseccionar y subvertir las etiquetas que limitan el progreso de las mujeres. A pesar de atraer a figuras destacadas como Mariah Carey y Serena Williams, el producto no logró retener el interés de la audiencia y fue cancelado después de una temporada.

El pódcast solo tuvo una temporada. Foto: Spotify

“Pensamos que era necesario que hubiera innovación aquí. Pensamos que podíamos ofrecer una gran experiencia que hiciera felices a los consumidores y permitiera a los nuevos creadores nuevas vías”, le reveló a la 'BBC' Daniel Ek, CEO de Spotify, tras la decisión.

La docuserie de Netflix que no cautivó



Después de firmar un contrato lucrativo con Netflix, Harry y Meghan crearon la docuserie 'Harry & Meghan'.



Aunque la producción contó con material inédito de la pareja, como imágenes de su boda y momentos personales, la producción no logró mantenerse en el ranking de las series más vistas de la plataforma de streaming durante mucho tiempo.

De acuerdo con Angela Levin, experta en realeza, la pareja se sintió “muy inestable” con el fracaso del producto y los describió: “El no haber podido conseguir una nominación al Emmy los impactó y se sumó a la lista de cosas que les salieron mal".

La miniserie documental que fue mal recibida

La miniserie documental 'Heart of Invictus', producida por Archewell Productions y con Harry como productor ejecutivo, siguió a competidores del servicio militar que sufrieron lesiones o enfermedades que cambiaron sus vidas en su camino hacia los Juegos Invictus.



Aunque hubo momentos conmovedores, la serie fue criticada por centrarse en la historia de vida de Harry en lugar de en los verdaderos protagonistas.

'Pearl': la serie animada puesta en pausa por Netflix



Meghan tenía planes de crear 'Pearl', una serie animada que destacaría a mujeres influyentes en la historia. Aunque Netflix inicialmente aprobó el proyecto, este se sumó a la lista de iniciativas pausadas debido a la curaduría que la plataforma está realizando en su contenido.

'The Me You Can’t See'



Aprovechando su entrevista con Oprah Winfrey en marzo de 2021, Meghan y Harry exploraron más a fondo el tema de la salud mental.



Crearon la serie 'The Me You Can’t See' para Apple TV+, que contó con testimonios de Oprah, Harry y otras figuras conocidas como Lady Gaga, Glenn Close y Zak Williams, el hijo del fallecido actor Robin Williams.

Asimismo, la producción le daba voz a jóvenes que no forman parte del mundo del espectáculo, con el ganador del Oscar Asif Kapadia y la documentalista Dawn Porter retratando esos testimonios con mucha sensibilidad. Aunque se trató de la producción más sólida que Harry se puso al hombro, sus revelaciones (muchas de ellas ya conocidas) no hicieron más que opacar otros relatos.

