‘Epa Colombia’ es el nombre utilizado por Daneidy Barrera Rojas, quien saltó a la fama en el año 2016, cuando por medio de un video de apoyo a la Selección Colombia, logró reconocimiento en las diferentes redes sociales.

Daneidy Barrera Rojas también ganó reconocimiento por sus videos y publicaciones en redes sociales que abordaron diversos temas, desde consejos de belleza hasta reflexiones sobre su vida y experiencias personales. Sin embargo, también ha sido objeto de controversia debido a algunas de sus acciones y comentarios polémicos.

En los últimos años, la bogotana ha destacado en el mundo empresarial, pues en el año 2018, tras su viaje al mundial de fútbol de Rusia, creó su propia marca de keratinas para el cabello y que tuvo gran acogida a nivel nacional, gracias a este negocio la influencer ha logrado inaugurar varias peluquerías, donde emplea más de 300 personas.



En las últimas semanas, Barrera Rojas fue condecorada en el Congreso de la República y recibió la cinta presidencial de la excelencia de la solidaridad social y galardonada como empresaria del año por su negocio de keratinas.

También en una reciente entrevista con la periodista española Eva Rey, Daneidy Barrera se ‘destapó’ y compartió importantes detalles de su vida personal y empresarial, asegurando que el negocio de las keratinas no son su única inversión.

“Yo también vivo de los arriendos, de las propiedades que he comprado. Tengo como siete. Vivo de los arriendos en Bogotá y Medellín y las keratinas”, le aseguró ‘Epa Colombia’ a la periodista.



De igual manera, habló de su carrera como influencer, asegurando que fue una etapa de su vida “que le trajo muchos problemas y aprendizajes”, pero es una actividad que dejó en el pasado.



“No vivo de hacer publicidad porque hoy en día las personas no quieren pagar lo que tú vales y yo no estoy para vender una publicidad en 100.000 o 500.000 pesos. Yo sé lo que yo valgo y mi publicidad por eso también vale. Hoy en día las personas ya no valoran el trabajo de la publicidad, por eso monté la empresa. Con la publicidad de ser influencer uno no sabe, es como andar a la deriva, pensar en cómo crecer y dejé de vender publicidad hace tres años”, indicó en el programa de YouTube ‘Desnúdate con Eva’.

Así mismo, durante dicha entrevista contó que el negocio de la belleza y productos capilares, va mucho más allá, pues agregó que en su empresa también distribuye “biotina, shampoos, mascarillas, tratamientos, planchas, secadores, de todo”, asegurando que está en sus planes y trabaja para poder expandir su empresa a otros países.

