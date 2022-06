Hace unos días la pareja de famosos confirmó su separación por medio de un comunicado de prensa, tras los rumores de una supuesta infidelidad por parte del futbolista español.



Shakira y Gerard dejaron claro desde ese momento que su prioridad son los dos hijos que comparten: Milan y Sasha. Aunque la pareja mantuvo una relación por más de 12 años, no dieron mayores explicaciones del porqué de la separación.



“Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión" expresaron Shakira y Pique en el comunicado en el que hicieron pública su ruptura.



Ahora, los fanáticos de Shakira han encontrado supuestas pruebas de que la relación ya venía en declive desde hace un tiempo. La cantante le ha dedicado varias publicaciones en redes sociales a Pique, las cuales él no ha contestado.



La última fue hace tan solo tres meses con motivo de los 600 partidos de fútbol jugados por parte de Gerard. La colombiana le envió un sentido mensaje al papá de sus hijos en esa ocasión. Sin embargo, no obtuvo respuesta del catalán.



”600 partidos! No creo que haya realizado jamás 600 conciertos. Tus logros no tienen precedente alguno. La historia es un continuo presente y tú estás aquí para seguir forjando la tuya, la de tu club, la nuestra y la de generaciones futuras. Estás hecho de un material que sólo Dios conoce y para mí eres el mejor ejemplo de lucha, perseverancia y sinceridad para nuestros hijos. Estos años contigo me he dado cuenta que viniste a este mundo a cambiar los paradigmas” escribió Shakira en su Instagram el 16 de marzo.

Este no fue el único mensaje de amor que el futbolista habría ignorado. Para la celebración de San Valentín en febrero de este año, la artista publicó una imagen con Piqué deseándole feliz día de los enamorados. El español no interactuó con la foto de ninguna manera.



Las razones de la ruptura

Aunque ninguno de las dos ha confirmado los motivos por los que se dio la separación, los rumores de infidelidad siguen creciendo. Hace unas semanas Suzy Cortez, más conocida como Miss BumBum, aseguró que Piqué le pedía las medidas de su cuerpo.



“Cuando Piqué se enteró me pidió mi número, en ese momento y me mandó un mensaje. Cuando regresé a Brasil me mandó directo a mi Instagram, que se borraba todos los días preguntándome cuándo volvería a Europa y siempre preguntándome cuánto medía el trasero y diciendo que estaba celoso de mis homenajes a Messi” contó en ese momento la brasileña.



Por otro lado, también se rumora que el futbolista mantiene una relación con una mujer que conoció en un bar de Barcelona. Según medios españoles, el lugar se llamaría La Traviesa y allí trabaja la joven de 22 años con la que Piqué comenzó una aventura.

