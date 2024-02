Los memes más insólitos de la ruptura de Peso Pluma con Nicki Nicole por infidelidad

El cantante mexicano Peso Pluma y la rapera argentina Nicki Nicole formaban una de las parejas más importantes de la actualidad en el mundo de la farándula.



Los dos artistas, incluso, fueron juntos a la ceremonia de los premios Grammy celebrada el pasado 5 de febrero, en la que el mexicano se llevó el premio a Mejor Álbum de Música Mexicana por su álbum ‘Génesis’.

Peso Pluma y Nicki Nicole presentes en la alfombra roja de los Grammys. pic.twitter.com/2MICEg7viv — Indie 505 (@Indie5051) February 5, 2024

Sin embargo, en los últimos días empezaron a correr rumores de una posible separación, y este 13 de febrero la argentina confirmó que ya no estaban juntos, pues Peso Pluma le habría sido infiel.



Después del Super Bowl LVIII, el mexicano fue captado en un casino privado con una acompañante que no era su novia. Alguien le tomó una foto, se regó por internet, y Nicki Nicole se enteró.



“El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto… Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy”, publicó Nicki Nicole en sus historias de Instagram, el martes 13 de febrero. En el mismo mensaje dejó claro que estaba sorprendida por la infidelidad de parte de Hassan Emilio Kabande, nombre real de Peso Pluma.

Nicki Nicole publicó en sus historias un sentido mensaje dando a conocer que se enteró por redes sociales de la infidelidad de Peso Pluma. Foto: Twitter @itscarlosivan e Instagram @nicki.nicole

La ruptura, como cualquier suceso escandaloso que ocurra entre famosos, ha desatado entre los internautas la ola de creatividad a la que ya nos tiene acostumbrados la cultura de los memes. A continuación le dejamos algunos de los mejores.

yo contandole a todo el mundo que peso pluma le fue infiel a nicki nicole pic.twitter.com/owiAAGOIXa — adrian (@adrianurbina01) February 13, 2024

Yo explicándole a mi novia que el hecho de que sea igual o más feo que Peso Pluma no significa que le voy a ser infiel:pic.twitter.com/tNcsOQE2LJ — René (@Rene__3) February 13, 2024

Peso pluma explicando como le fue infiel pic.twitter.com/CzjAsYuSaL — notalfre (@oocalfremontes) February 13, 2024

oye peso pluma si es muy conchudo pic.twitter.com/3FITbntXIp — gonzalo (@fregisset) February 13, 2024

las pibas yendo a buscar a peso pluma pic.twitter.com/DiVSmr4A9O — nel (@folklorenel) February 13, 2024

yo cuando me encuentre al peso pluma pic.twitter.com/Py2sIeBndX — valen (@valen_reales) February 13, 2024

Peso Pluma le fue infiel a Nicki Nicole.

Trueno, hola perdida: pic.twitter.com/JjhNGHoXmz — Walter 🇦🇷 (@juanpedro1950) February 13, 2024

