‘Desde septiembre se siente que viene diciembre’ es una frase que ha estado circulando en las redes sociales durante años, y a medida que avanza el año, se vuelve cada vez más relevante, especialmente, cuando llega el mes de septiembre, que se conoce en la cultura popular como ‘el inicio’ de la temporada navideña.

La frase ‘Desde septiembre se siente que viene diciembre’ se originó inicialmente en la emisora colombiana ‘Olímpica Estéreo’ y gracias al auge de las redes sociales se convirtió en un icono nacional.

Esta popular frase da la ‘bienvenida’ a la que es considerada como la época más feliz del año, pues desde septiembre los colombianos viven la celebración del amor y la amistad, octubre Halloween y en los meses de noviembre y diciembre la época navideña.

Aunque es solo septiembre, la idea de que ‘viene diciembre’ evoca imágenes de luces festivas, regalos y reuniones familiares que son tradicionales en diciembre.



“Hablando en serio (...) No les sorprende lo rápido que pasó el 2023”, “Contenido disponible solo en Colombia”, “Cuándo llegue septiembre no diré nada, pero habrá señales”, “Ya me veo armando el árbol en septiembre”, son algunos de los comentarios en redes sociales.

Los de las emisoras esperando el 1 de septiembre para decir “desde septiembre se siente que viene diciembre”. pic.twitter.com/pZNU8wKgMc — Melissa Betin Pérez (@MelissaBettinP) August 30, 2021

Desde septiembre se siente que viene diciembre pic.twitter.com/rYdESJe3bC — JOSE SALAIMAN (@GOOSEBUMOS) September 1, 2015

Voy a estar en modo diciembre desde el mes que me dé la gana. pic.twitter.com/4IOcEEknWu — Gavioto (@HuevoPorSopa) September 1, 2021

como desde septiembre se siente que viene diciembre quien pa repetir esta buñuelada bailable 😏 https://t.co/KsPNClBbwu — la grilla maravilla lokita (@paisachiviada_) August 26, 2022

Cuando desde Septiembre se siente que viene Diciembre pic.twitter.com/DGmjb9BCMp — Augustus (@CamilusOctavius) August 31, 2023

Desde septiembre se siente que viene diciembre ... 🥳 pic.twitter.com/uGRvE8J8Im — Daniel  (@oigazurron) September 1, 2023

Alguien más con el cuento, desde septiembre se siente que viene Diciembre? pic.twitter.com/4fUbBaNbeK — Ⓚⓘⓡ (@kirjcp) August 31, 2023

