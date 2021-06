Loki: Los divertidos memes (sin spoilers) del segundo capítulo

Tras la llegada de ‘Loki’ al cuartel de la Autoridad de Variación Temporal (AVT), el segundo capítulo de esta serie promete mayores sorpresas para sus seguidores y continúa encaminado a su protagonista hacia el cumplimiento de su misión.



Vea la recopilación de algunos de los memes más divertidos que hicieron los internautas sobre el segundo capítulo de ‘Loki’.

(Le puede interesar: ¿Qué pasó con Loki desde Nueva York hasta el final de Los Vengadores?).

Madrugando Madrugando

para un para ver

examen #Loki pic.twitter.com/L0wyzexpGL — Marvel Estrenos 📅 (@MarvelEstrenos) June 16, 2021

El pasado 9 de junio se estrenó la serie.

YO CADA VEZ YO CADA VEZ

QUE VEO A QUE VEO A

LOKI TRISTE LOKI FELIZ#Loki pic.twitter.com/d6ihbnmv6Q — ᴴ (@hiddlouistan) June 16, 2021

Al igual que ‘WandaVision’ y ‘The Falcon and the Winter Soldier’, la serie del ‘Dios del engaño’ es emitida en la plataforma de streaming de Disney.

yo tratando de encontrarle alguna explicación a lo que paso en el 2 capítulo #Loki pic.twitter.com/MG4N0SEBTT — abbi (@Abbistyless) June 16, 2021

‘Loki’ es protagonizada por el actor Tom Hiddleston, quien nació el 9 de febrero de 1981, en la ciudad de Londres, Inglaterra.

#Loki

yo después de ver el 2do episodio pic.twitter.com/ZRKB5OqnLw — Kiara / loki era (@wandaucm) June 16, 2021

El actor estadounidense Owen Wilson es la coestrella de esta serie y encarna al personaje de ‘Mobious’, un agente de la Autoridad de Variación Temporal (AVT).

así estamos todos después de ver el final del capítulo:#Loki#LokiSeries pic.twitter.com/Hy4wNPAtSL — ɪᴛ's ʟᴏᴋɪ ᴇʀᴀ 🌿 (@peachyevanss) June 16, 2021

Luego de su estreno en Disney Plus, la serie obtuvo una calificación de 9.1 sobre 10 en el portal especializado ‘IMDb’, mientras que en ‘Rotten Tomatoes’ tiene un puntaje de 96 por ciento sobre 100.

Todos nosotros después de ver el 2do capítulo de Loki#Loki #LokiWednesdays pic.twitter.com/SZmCWnQJqG — Luis Domínguez (@LuissDominguez) June 16, 2021

(Siga leyendo: 'Loki': conozca a los actores de la nueva serie de Marvel).

Cabe resaltar que para la serie del ‘Dios del engaño’, Disney cambió su estrategia de lanzamiento de los capítulos, pues ahora se están estrenando los miércoles y no los viernes como lo hizo con ‘WandaVision’ y ‘The Falcon and the Winter Soldier’.

Lleven a Loki a conocer a este Thor#Loki pic.twitter.com/g5JT6ZwkiB — Its_KathStyle (@KathArce1) June 16, 2021

Para quienes no sepan quién es ‘Loki’, este es el hermano del superhéroe ‘Thor’ y es uno de los villanos más icónicos del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Hoy tampoco habrá spoilers de #Loki hoy madrugue por tiiiiiii 💚 pic.twitter.com/JhtHr5mJRp — ••eldiwis 🤍 (@eldaflorees) June 16, 2021

Aunque el segundo capítulo de ‘Loki’ tuvo una duración de 54 minutos, muchos seguidores de la serie quedaron con ganas de más. Este fue el caso de los internautas @GIANTS y @cuddleshaz, quienes crearon divertidos memes esperando el siguiente capítulo de la producción.

Esperando el tercer capítulo be like #Loki pic.twitter.com/VyDJEPSHNa — luzel | loki era (@cuddleshazz) June 16, 2021

