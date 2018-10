Vea quiénes se robaron el show en los 'Latin American Music Awards'

David Amador / EFE

En una intervención de varios minutos, la mexicana Gloria Trevi se refirió a sus días en la cárcel y el daño que le ocasionó su exproductor Sergio Andrade, al que no quiso referirse por su nombre. "Quizá los que me ven y no me conocen escucharon miles de historias sobre mí. Entre ellas que estuve en la cárcel. Cuatro años, 8 meses y 8 días le costó a la justicia mexicana reconocer mi inocencia. Yo fui una cortina de humo para las mujeres de Juárez, así es cómo se ocultan los crímenes", afirmó.