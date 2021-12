Como cada año, este 2021 dejó más de un meme que veía el lado gracioso de las situaciones que, afortunadas o infortunadas, nos sucedieron durante los últimos 12 meses.



A pesar de que las restricciones por covid-19 se relajaron un poco y se ha buscado volver a la normalidad, este año fue casi tan particular como el anterior, con la llegada de distintas variantes, entre esas el ómicron.

Tanto esta, como otras situaciones inesperadas, las piezas de cine y televisión que impactaron la cultura pop dejaron un ramillete de memes (una creencia, idea o moda que se representa en piezas ilustrativas) que se hicieron virales en internet.



“La vida de los memes puede ser muy variada. Los hay populares e impopulares, explosivos y efímeros, o lentos y pacientes, espontáneos o provocados, exitosos o fracasados, útiles o absurdos, fieles al original o mutantes, peligrosos o beneficiosos”, describe Delia Rodríguez en su libro ‘Memecracia: Los virales que nos gobiernan’.



Con eso en mente, este es el listado de los memes de 2021 que de seguro lo hicieron reír en algún momento del año.

Evil be like

Esta tendencia en memes que llegó este año tomaba frases, canciones, personajes, películas o telenovelas y mostraba su lado ‘maligno’ u ‘opuesto’. Se invertía el sentido de las palabras y se acompañaba con la fotografía en negativo del personaje.



Mr. Increíble y las dos caras de una situación

El meme viral del superhéroe y padre de la familia de ‘Los Increíbles’ retrata las dos versiones de una frase o situación: la cara ‘normal’ y una un tanto más ‘oscura’.



La idea se basa en la personalidad volátil de este personaje: “primero feliz y luego preocupado al recordar o pensar situaciones problemáticas”. describe ‘El Universal’.



Hay otra variante de este meme que se tomó la red social Tik Tok. Los usuarios hacen un video en el que comparan más de una situación, cada una más ‘oscura’ que la anterior, en la que también se muestra el rostro de Mr. Increíble, acompañado de música de suspenso.



El pasajero feliz y el pasajero triste

Los memes del pasajero feliz y el pasajero triste en un autobús representan situaciones cotidianas por las que, de seguro, muchos de nosotros hemos pasado.



También indica las dos maneras de cómo puede ser tomada una situación, mostrando a los pasajeros a cada lado del vehículo, uno muy emocionado y otro preocupado mientras miran por la ventana.



Los internautas han aplicado el meme a todo tipo de situaciones, resultando algunas bastante graciosas.

Lupe y Joakin

Lupe y Joakin son dos peluches pertenecientes a la tienda sueca IKEA, compañía que llegó este año a varios países de Latinoamérica.



Los personajes fueron bautizados por algún creativo internauta y tuvieron todo tipo de conversaciones en las que discutían y cuestionaban diversos temas, mostrando una postura sobre la situación y concluyendo con un argumento claro y distintivo: “Ay, no”.



Si bien siento que, como con todos los memes, hemos abusado de Lupe y Joakin, este me gustó mucho. pic.twitter.com/UzujGGYGZy — Saul Vazquez Torres (@Sawie) March 13, 2021

EL MEJOR MEME de Lupe y Joakín hasta hoy.



SEÑORES, ovación de pie para el creador de este meme. 👏🏽🥇🔥 pic.twitter.com/BAh1XtmfNv — Brau Leche (@Braufer7) March 20, 2021

El monito

Durante el año pudimos disfrutar de varios memes de animales, sin embargo, hubo un mono que se tomó internet.



Los memes de ‘Así, ¿cómo?’ también retrataron cualquier tipo de situaciones cotidianas que, en más de una ocasión, no teníamos ganas de hacer.



- No me hará mal gastarme el aguinaldo así?

- Así cómo?

- Así sin cobrarlo pic.twitter.com/FywG49ABNP — Haganlo Meme! (@haganlomeme) December 22, 2021

Spider-Man

La última película de Spider-Man causó gran expectativa en la audiencia, fueran fanáticos o no de Marvel. Durante todo el año muchos hablaron sobre la posibilidad de ver en la pantalla grande el ‘Spiderverse’.



Sin embargo, los internautas revisaron en la caja de los recuerdos y crearon memes inspirados en escenas de las películas anteriores.



Uno de los memes más reproducidos alude al momento en el que Mary Jane le confiesa a Peter que se casará con otro hombre y este queda bastante confundido y triste en la cinta de ‘El Hombre Araña 2’ de 2004.



El meme se ha aplicado a varias situaciones, muchas veces refiriéndose a ‘la cruda realidad’ de las cosas.



Me sigue dando mil risa el meme de Peter Parker y Mary Jane:



jajajajajajaajajaja 👇🏼 pic.twitter.com/dY1A1iywFR — Daniela Pérez (@Dpm3030) November 27, 2021

En ninguna película va a encontrar mejores memes que en el Spiderman de Tobey Maguire ( las tres películas son reliquias ) pic.twitter.com/e3WidZGvcI — Witch 🕷 (@theblaiirwitch) December 22, 2021

