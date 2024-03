Los mejores memes del posible reencuentro entre Nataly Umaña y Alejandro Estrada

a sexta eliminada de ‘ Nataly Umaña, quien tuvo un amorío con el panameño Miguel Melfi mientras estaba casada con el actor Alejandro Estrada. Este último culminó su relación con la actriz durante una de las transmisiones del programa de televisión. El domingo 24 de marzo, l La casa de los famosos ' fue, quien tuvo un amorío con el panameñomientras estaba casada con el actorEste último culminó su relación con la actriz durante una de las transmisiones del programa de televisión.

Tras su salida de la casa estudio, Umaña estuvo conversando con los presentadores de Vix: Lina Tejeiro y Roberto Velásquez, quienes se encargaron de preguntarle a la actriz si estaba preparada para enfrentarse a su nueva realidad, puesto que ya no tendría un matrimonio.

“¿Estás lista para afrontar esta realidad?”, le preguntó Tejeiro a Umaña, quien le respondió: “Claro, siempre lista, obvio, una raya más al tigre, vamos con toda ¿qué más hay que hacer?, vivir”.

La broma de Nataly Umaña que desató los memes en las redes sociales



El conductor del ‘after’ de Vix, Roberto Velásquez, recalcó que quería conocer qué iba a suceder ahora que no estará junto a Alejandro Estrada, a lo que Nataly Umaña respondió: “Lo que sea que tenga que afrontar lo voy a hacer, tengo que salir primero a darme cuenta cómo está todo. Las decisiones que tomé allá fueron las mejores para mí”.

En medio de la conversación con los presentadores, la artista no dudó en hacer una pequeña broma sobre su nueva vida: “Obviamente, voy a hablar con Alejo porque no sé nada de la situación afuera, no sé si tengo casa aún, yo no sé a dónde voy a llegar. Chicos, por favor, tengo una maleta que me espera allá afuera y muchas ilusiones”.

Ante sus declaraciones, los internautas no dejaron de crear y compartir memes sobre la situación a la que se estaría enfrentado la actriz con respecto a su separación, uno de ellos quiso interpretar cómo sería la llegada de Nataly Umaña a su casa.

Sin embargo, otros realizan algunas bromas sobre la estadía de la actriz, puesto que su hogar era compartido con Alejandro Estrada debido a su matrimonio, mientras que su mamá se encuentra en España, país en el que vive hace un tiempo.

Nataly Umaña saliendo de la casa de los famosos 😅 pic.twitter.com/bnjrLePCtI — Alex (@VenteDigo1) March 25, 2024

Nataly umaña hoy en un motel: pic.twitter.com/7AiRfAFSKY — julianito (@julianospinac1) March 26, 2024

SE VA NATALY UMAÑA, LO LOGRAMOS COLOMBIA.



ESTO ES POR TI ALEJANDRO ESTRADA.#LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/l3zCtq7QDV — 𝐕𝐢𝐜𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚⚔️ (@SiClaroVictoria) March 25, 2024

Nataly Umaña volviendo a casa después de salir del reality. pic.twitter.com/LBCFRg1qvO — Brayan (@Sumercezon) March 26, 2024

Lina Tejeiro representando a Colombia entera al ver a Nataly Umaña.#LaCasaDeLosFamososCol#LaCasaDeLosFamososColombia pic.twitter.com/GcSr2DFx2T — Jharo (@jaroworld) March 25, 2024

Imágenes exclusivas del recibimiento de Alejandro a Nataly Umaña con serenata y una canción muy especial. 🤣#LaCasaDeLosFamososCol #LaCasaDeLosFamososColombia pic.twitter.com/cRYeR61hio — Jharo (@jaroworld) March 25, 2024

Nataly Umaña se convirtió en la sexta eliminada de La casa de los famosos Colombia



