Una de las mejores adaptaciones de un videojuego a una serie cinematográfica ha sido 'The Last Of Us'. Esta ha cautivado a todo público por su creativa y arriesgada historia. El domingo 12 de marzo, su primera temporada ha llegado a su fin, dejando nueve episodios llenos de drama, intriga y, por supuesto, esperanza, pues ya se confirmó la segunda parte.



En el último capítulo, titulado 'Look for the Light', que en español significa busca la luz, vemos desde el minuto uno la razón del porqué Ellie es fundamental para la cura del virus, ya que los directores decidieron hacer una escena nueva que nunca apareció en el videojuego, dándole una explicación al por qué este personaje es la única persona que puede salvar a la raza humana.

Ya se sabía que este fin iba a llegar y que los domingos ya no volverían a ser los mismos, pero no todo es tristeza con el desenlace de la serie, pues los cibernautas dejaron ver cómo se sentían por presenciar este emotivo final como mejor saben hacerlo: con memes.

feliz porque hoy tenemos capítulo de the last of us pero es el final de temporada y seguramente vamos a tener que esperar 49 años para ver la segunda pic.twitter.com/UAkJ3QzAUM — ᴀʀʏᴀ (@juegoofthrones) March 12, 2023

Antes de pasar a las reacciones, cabe resaltar que este último capítulo fue el final de una de las mejores series del año, dejando ver en su desarrollo un final desgarrador de un padre como ‘Joel’ que está dispuesto hacer lo que sea por salvar a la que con el tiempo se van convirtiendo en su hija, ‘Ellie’. Un sentimiento paternal que no solo se puede sentir en la serie, sino también en el videojuego.

the oscars the last of us pic.twitter.com/2OMkxkFOlJ — laura (@sharpcbjects) March 13, 2023

terminé the last of us la vida no tiene sentido pic.twitter.com/NOyRw3vEXq — luz 🕊 (@swiftndaya) March 13, 2023

no pienso ver la segunda temporada de the last of us, para mi ese es el final y vivieron felices por siempre pic.twitter.com/0Pd1yBOF80 — anto (@dfnclssxesny) March 13, 2023

En efecto algunas muertes marcaron este último episodio, el cual parece haber gustado y enamorado a todos los seguidores y espectadores, quienes acudieron a las redes sociales para compartir su opinión y sus sentimientos con respectos a una de las series más esperadas del año.

no puedo con el final de The Last Of Us😭😭😭 pic.twitter.com/U69r5A5CDh — mañana será bonito (@folkboyswift) March 13, 2023

último domingo de the last of us pic.twitter.com/qdUeuOU1oo — ᴀʀʏᴀ (@juegoofthrones) March 12, 2023

sentí que el último capítulo de the last of us duró 3 segundos pic.twitter.com/x9WNCQ1g2X — nayals in crisis (@isxbangtan) March 13, 2023

Los usuarios de las redes y fans de 'The Last Of Us', no pararon de expresarse por medio de videos e imágenes graciosas, que causaron una gran repercusión en esas personas que no han tenido la oportunidad de verla, enviándolos directamente a la plataforma HBO Max para disfrutar de esta producción dirigida por Neil Druckman.

Cuando me pregunten cómo estoy luego de ver el final de the last of us 🥲 pic.twitter.com/BgoYqFd611 — Lilius (@liliusuvu) March 13, 2023

Yo después de ver que el final de temporada termino con un Ok y ahora no habrá domingos de #TheLastOfUs #TheLastOfUsHbo pic.twitter.com/2uGepoAQ2t — Levi |THE LAST OF US SP (@mothrfdragns) March 13, 2023

Redacción ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO