Los mejores carbohidratos para ganar masa muscular: beneficios y lista completa

La mayoría de personas van al gimnasio para mejorar sus hábitos y sentirse mucho mejor con su salud. También, para ganar músculo y tener mayor resistencia. Sin embargo, no se trata de consumir mucha comida ni de hacer ejercicio de fuerza en exceso, porque puede llevar al límite el cuerpo y tener un resultado contrario. También, para ganar músculo y tener mayor resistencia. Sin embargo, no se trata de consumir mucha comida ni de hacer ejercicio de fuerza en exceso, porque puede llevar al límite el cuerpo y tener un resultado contrario.

En un artículo publicado en 'Healthiline', revisado clínicamente por el doctor Keith Pearson, explica que los carbohidratos cumplen la función de proporcionar energía al cuerpo.

"Las células convierten los carbohidratos en la molécula combustible ATP mediante un proceso llamado respiración celular, que ayuda a almacenar y proporcionar energía", detalla el experto.

El experto explica que cuando falta glucosa de los carbohidratos se puede descomponerse en aminoácidos y convertirse en otros compuestos que ayudan a la generación del músculo.

Sin embargo, subraya que hay que tener precaución, porque cualquier alimento que se consuma en exceso puede tener un efecto adverso. Se debe controlar, cuidadosamente, la cantidad y tipo de carbohidratos que se ingieren, porque hay alimentos que tienen un mayor contenido de azúcar y puede afectar los niveles en la sangre.

Los mejores carbohidratos para ganar masa muscular

De acuerdo con el servicio 'Bio Ems', un sitio de fisioterapia y entrenamiento que es revisado por entrenadores, los granos integrales ayudan a ganar masa muscular. Algunos de ellos, la avena, el pan integral y la cebada. El portal explica que después del entrenamiento las reservas de glucógeno se agotan. Por eso, su consumo ayuda reponer estas y mantener la energía muscular.

Al igual, las frutas y verduras, que tengan alto contenido en vitamina C, ayudan al proceso. "Los pimientos, el brócoli, las fresas y los cítricos, es fundamental para el crecimiento y la reparación de los tejidos corporales", explica el sitio.

Los frijoles y los garbanzos brindan carbohidratos esenciales como el almidón. Este no se convierte directamente en tejido muscular. Por otra parte, la quinoa es una fuente completa de proteínas, lo que significa que contiene todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita para construir y reparar el tejido muscular.

Es importante resaltar que el crecimiento muscular es el resultado del entrenamiento, una alimentación balanceada que debe ser guiada por un nutricionista o algún entrenador deportivo, y descansar. Si no duerme y no deja relajar los músculos, no conseguirá el resultado que quiere.

¿Cómo aumentar masa muscular cuando tienes poco tiempo para entrenar?

