Miley Cyrus con Hemsworth y otras uniones que duraron un suspiro

El matrimonio es para siempre… mientras dure. Eso debieron pensar estos famosos que se lanzaron a dar el sí quiero y se prometieron un amor eterno que, en algunos casos, duró poco más que un suspiro. Algunos pasan ligeramente del año, otros se acercan y otros ni siquiera completaron un mes o una semana.

El caso más reciente, y de los más sonados en nuestros días, es el de la cantante estadounidense Miley Cyrus con el actor australiano Liam Hemsworth. Se casaron en diciembre de 2018 y no alcanzaron a cumplir 9 meses de casados, a pesar de que había expectativas para su unión. Muy pronto ambos artistas ya tenían nuevas parejas y se habló mucho de supuestas infidelidades.



Otro caso clásico es el de Dennis Rodman y Carmen Electra. Él era uno de los deportistas del momento y dejaba boquiabierto a los seguidores de la NBA con su juego y con su actitud de chico malo del básquet. Ella era una de las actrices que daba vida a una de las vigilantes de la playa en la serie 'Baywatch'. Y fueron pareja.

En el documental de Netflix sobre la última temporada de Michael Jordan en los Chicago Bulls, Electra relata un episodio que tuvo lugar mientras eran pareja en el que Jordan tuvo que ir a buscar a Rodman a Las Vegas.

La pareja se casó en noviembre de 1998, pero su felicidad matrimonial duró tan solo nueve días, cuando se presentó una solicitud de divorcio que obtuvieron en 1999.



También está el caso de Jon Peters y Pamela Anderson y su relación de 12 días. Ella dijo que se había precipitado y él insinuó que ella solo se había casado con él por motivos económicos. Este era el quinto matrimonio para Anderson, el tercero de poca duración. En 2006 solicitó el divorcio del músico Kid Rock, tan solo cuatro meses después de la ceremonia, porque, según alegó, había diferencias irreconciliables entre ambos.



Ya en 2007 se había casado con Rick Salomon en la ciudad estadounidense de Las Vegas y, antes de cumplir tres meses, ella solicitó los papeles de separación, de nuevo, por diferencias irreconciliables.



Era la cuarta vez que el actor de 'Ghost Rider', el célebre Nicolas Cage, pasaba por el altar y lo hizo con la maquilladora Erika Koike. Fue en marzo de 2019 y pudo contar los días que estuvo casado con una mano: cuatro días duró el matrimonio. No es el único matrimonio breve de Cage. En 2002, Cage se casó con Lisa Marie Presley, la hija del rey del rock, Elvis Presley, en Hawái. Estuvieron juntos alrededor de dos años, pero su unión duró menos de tres meses. Entonces, Presley dijo: “Estoy triste, pero no deberíamos habernos casado en primer término”.



No se puede dejar pasar la unión de Bradley Cooper y Jennifer Esposito. El actor de 'A star is born' y la modelo internacional Irina Shayk pusieron punto final a su relación el pasado 2019, después de cuatro años juntos y una hija en común. Pero antes de esta relación, el actor tuvo un breve matrimonio con Jennifer Esposito, la estrella de la serie policiaca 'Blue Bloods'.

La pareja de actores contrajo nupcias en diciembre de 2006 y, en mayo del año siguiente, pidieron el divorcio. Según las pocas declaraciones al respecto que hicieron después, fue una separación con la que ambos estaban de acuerdo.



En el pódium de los matrimonios que duran poco más que un suspiro está el enlace entre la cantante de pop Britney Spears y su amigo de la infancia Jason Alexander.



En un viaje a Las Vegas en 2004, ambos se pusieron los anillos y prometieron sus votos después de una jornada de fiesta. El tiempo total que estuvieron casados fue de 55 horas, poco más de dos días.



Eddie Murphy es uno de los actores punteros en las comedias y comedias para niños y Tracey Edmons es la directora ejecutiva de la productora que lleva su apellido, Edmonds Entertainment Group. Decidieron darse el sí quiero en una romántica boda al atardecer en una isla privada en Bora Bora, Polinesia Francesa, el día de Año Nuevo en 2008.



Solo 15 días después y antes de que su boda, según la revista 'People', fuese legalizada en los EE. UU. decidieron separarse.



De acuerdo con la revista, el matrimonio comenzó a complicarse en la propia recepción. La idea de la pareja era celebrar un enlace legal en los EE. UU., pero finalmente decidieron que serían solo amigos.



MANUEL NORIEGA

Efe Reportajes