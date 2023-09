Hace unas semanas, el cantante español Miguel Bosé vivió una experiencia aterradora cuando varios individuos ingresaron a su residencia en la Ciudad de México y robaron algunas de sus pertenencias.

El afamado intérprete de éxitos como 'Bandido' había mantenido silencio sobre el incidente hasta una reciente entrevista en el programa español 'El Hormiguero'. Durante la conversación, el cantante reveló detalles de la terrible noche.



Según relató el artista, alrededor de las 8:30 p.m. del pasado 20 de agosto, cuando se disponía a descansar, al menos 10 hombres lograron irrumpir en su casa y lo amenazaron a él y a sus hijos con armas de fuego, antes de despojarlos de sus pertenencias.

"Estábamos ya dormidos y de repente me despierta alguien. Abro los ojos y veo caras que no conozco y estaba encañonado con una pistola. Estábamos todos rodeados de gente armada hasta los dientes con metralletas y artillería pesada muy grande", declaró Bosé.



A pesar del miedo que experimentó al ver a sus hijos rodeados de armas de fuego, el cantante enfatizó que no hubo violencia física. Los asaltantes aceptaron mantener a los jóvenes en un cuarto mientras él los llevaba a la zona de las cajas de seguridad.

Lo más sorprendente del episodio ocurrió cuando el líder de la banda reconoció a Miguel Bosé y se despojó de su máscara. Pues, al parecer el hombre resultó ser uno de los mayores fanáticos del cantante y le pidió una foto como recuerdo.



"En un determinado momento, se me queda el jefe mirando y dice: ‘Chavos, es Miguel Bosé’. Se quitó la máscara y me dijo que era mi fan. Yo le dije que entonces teníamos que llevar las cosas por buen camino o se acababan los conciertos. Incluso un miembro de la banda me pidió una selfie", agregó Bosé.

Los delincuentes se retiraron después de dos largas horas, llevándose consigo todo lo que deseaban. Hasta el momento, las autoridades de la Ciudad de México no han logrado identificar a los responsables del robo.



Sin embargo, sí existen especulaciones de que los ladrones buscaban a la familia de la conductora Inés Gómez-Mont, ya que la propiedad actualmente ocupada por Bosé está registrada a nombre de esta celebridad, aunque esto no está confirmado de manera oficial.

Así fue como ladrones ingresaron a la casa del cantante Miguel Bosé



Según los primeros hallazgos de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ), los delincuentes llevaron a cabo el asalto en dos grupos coordinados.

El primer equipo entró por la puerta principal, mientras que el otro optó por una entrada más arriesgada, a través de una barranca que conecta con el área de Rancho en San Francisco.

Entre los objetos robados de la propiedad de Miguel Bosé se encuentran fotografías, documentación personal y detalles relacionados con algunas propiedades. De hecho, esto hizo que el artista se pronunciara sobre el asalto, que afectó a su familia y a varias personas que trabajan en su hogar.

"Queridos amigos, el viernes por la noche, un comando de diez sujetos armados irrumpió en mi domicilio. Nos asaltaron, nos tuvieron atados a mis hijos, al personal de la casa y a mí durante más de dos horas", dio a conocer en un comunicado el cantante.

El artista, conocido por canciones como 'Amante Bandido" y 'Morena Mía', expresó su sorpresa ante el robo. "Se llevaron todo, coche incluido. Todo muy estudiado y milimetrado", afirmó.

Carlos Vives fue uno de los primeros en expresar su solidaridad ante lo ocurrido. "Migue, toda mi solidaridad contigo y tu familia. Te mando un fuerte abrazo, nos alegramos que estén bien", escribió el artista colombiano.

Fonseca también se sumó a la ola de apoyo y reacciones: "Abrazo grande, querido Miguel. Lo más importante es que están todos bien". Lo propio hizo Jesús Navarro, de la agrupación Reik: "Abrazos, besos, y fuerza para ti y tu familia, amigo querido".

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por El Universal, y contó con la revisión de un periodista y un editor.