Los lujos que tiene el cantante Alzate en su casa en Estados Unidos

El cantante colombiano de música popular conocido como Alzate sorprendió a sus seguidores luego de publicar unas fotografías a través de Instagram, en las que deja ver los lujos que tiene en su casa de la Florida, Estados Unidos.

En una de las publicaciones se ve al cantante junto a un buzón de correo y a su respaldo dos camionetas blancas de alta gama estacionadas afuera de su casa. “Cuando estoy en casa me mandan a hacer de todo: que saque la basura, que siembre las matas, que recoja el correo, que saque a orinar al perro... Aquí no valgo de nombre es pa’ nada. Mejor me voy a barrer que ya me van es a regañar”, fue el mensaje que acompañó la foto.

Así mismo, el intérprete de 'Ni que fueras la más buena', publicó un video en el que sale haciendo jardinería en su casa y le muestra a los fans cómo lo hace, acompañando la publicación con un mensaje en el que asegura que esa es "su terapia".

Además, hace unos días el cantante de 'Mis borracheras' compartió una imagen en la misma red social en la que se ve junto a un carro deportivo de color amarillo en Miami. Sin embargo, el artista aclaró en el pie de foto que se trataba de un carro alquilado. "Es alquilado. Para que no me inventen chismes de que me compre un McLaren", escribió.

El reconocido cantante antioqueño saltó a la fama en el 2013 cuando estrenó su canción titulada 'Maldita traición', producción que en YouTube reúne casi 250 millones de reproducciones. También es conocido por canciones como 'La novia de todos' y 'Copita de licor'.



Sin embargo, el cantante de música popular ha construido su carrera con perseverancia y esfuerzo. En una entrevista con 'Kienyke' el artista se refirió a su vida como piloto y lo que tuvo que vivir en Estados Unidos. A sus 19 años llegó a ese país y trabajó como mesero en algunos restaurantes para pagar su carrera.



Para lograr su sueño tuvo que vivir en la calle y alimentarse de residuos de basura.

Alzate contó que trabajaba en tres lugares distintos y solo le quedaban tres horas para dormir, por lo que no pagaba renta y prefería dormir en una banca.

