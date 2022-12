Hablar de sexo es cada vez más común de lo que parece. Desde series dedicadas a hablar sobre la educación sexual, hasta campañas que buscan tumbar los prejuicios que hay alrededor del placer, la sociedad cada vez se ha abierto más a pensar y debatir desde diferentes perspectivas este tema.

A esto se unen diferentes celebridades que han confesado utilizar juguetes sexuales en su intimidad. Sin tapujos ni rodeos, artistas como Jennifer Lawrence o Miley Cyrus han hablado sobre el placer femenino y cómo el autoconocimiento es clave para aprender sobre gustos personales, límites y sobre todo, disfrutar un poco más consigo mismo.



Estudios han encontrado que los orgasmos en la masturbación pueden llegar a ser más intensos que en pareja. Foto: iStock

Por otro lado, actrices como Dakota Johnson y Gwyneth Paltrow también se han pronunciado frente al tema, en cuanto la creación de productos que permitan ampliar el catálogo especializado en el placer.



¿Quiere saber más? Acá le contamos todo lo que debe saber sobre los juguetes sexuales que usan y venden las celebridades más importantes de Hollywood.

Demi Lovato y su ‘Bellesa Boutique Demi wand’

La recordada ex estrella de Disney se unió en el 2021 a ‘Bellesa Boutique’, una empresa que busca promover la salud sexual y a su vez, vende productos relacionados con el placer femenino, tales como lubricantes, juguetes sexuales y más.



En colaboración con la marca, Demi sacó una "varita vibradora única en su tipo, hecha con la tecnología sexual más avanzada".

El producto, desde un principio, fue promocionado como una opción apta para principiantes que nunca han tenido el placer de contar con un juguete sexual, razón por la cual, según la descripción del artículo, el vibrador está diseñado para estimulación externa y es completamente sumergible en agua.



Así mismo, intentando adaptarse al día a día, este no funciona con baterías: se carga a través de un estuche de almacenamiento magnético para facilitar su uso.



Por otro lado, aunque la intérprete de ‘Cool for the summer’ no ha dicho nada al respecto, los comentarios del vibrador han sido bastante positivos.



"No soy nuevo en los juguetes, pero no tengo nada como esta varita, así que quería probarlo. ¡Me encanta! Es súper silencioso, se siente sólido y de alta calidad, y es un buen tamaño discreto", escribió uno de los usuarios en la página web de ‘Bellesa’.

‘Adonis’, la mano derecha de Miley Cyrus



La gira 'Bangerz Tour' del 2014 fue una época muy recordada a nivel mundial. Envuelta en controversias y con presentaciones excéntricas, la cantante estadounidense encabezó más de una vez los titulares de varios medios de comunicación.

Facebook Twitter Linkedin

La actriz siempre ha buscado empoderar con su discurso la sexualidad femenina. Foto: EFE

En medio de todo esto, fue cuando el mundo conoció vía Twitter a ‘Adonis’, su mano derecha durante el tour. Sin embargo, si está imaginando que la cantante presentó a una persona, no podría estar más equivocado.



‘Hand of Adonis’ o en español ‘La Mano de Adonis’ es una mano de látex que funciona como juguete sexual, la cual, según la descripción del producto, es una “herramienta manual muy grande, bastante pesada y, por lo tanto, no es adecuada para principiantes”.



Bajo este contexto, está recomendada para las personas que ya tengan alguna experiencia en el tema y que estén buscando nuevas herramientas para divertirse en solitario.



De hecho, las fotografías generaron gran polémica debido a que la artista aún se encontraba en el ojo del huracán por su ruptura con el actor Liam Hemsworth, por los controvertidos actos que hacía durante sus conciertos y por las declaraciones que había dado sobre su sexualidad.

"Las chicas que realmente basan su valor en los favores sexuales que pueden hacer por alguien, eso me entristece mucho", dijo en el programa británico ‘The Conversation With Amanda de Cadenet’. "Porque el sexo es realmente hermoso. Es la única forma en que creamos, y es la única forma en que el mundo sigue funcionando”, explicó.

Dakota Johnson y su gran creación: El Drop de ‘Maude’

El vibrador Drop de la marca ‘Maude’ ha sido uno de los proyectos más ambiciosos y fructíferos de la actriz Dakota Johnson. Aprovechando su papel como Anastasia Steele en la trilogía ‘Cincuenta sombras de Grey’, Johnson se asoció como inversora y directora creativa en la compañía, con el fin de poder brindar una nueva mirada al placer femenino.

“El bienestar sexual es un derecho humano fundamental. El espíritu de Maude es algo que apoyo firmemente y es simbiótico con mis creencias fundamentales sobre la salud sexual”, señaló la actriz en un comunicado de prensa.



La página oficial anunció que el artículo era fabricado 100 por ciento con silicona de grado platino, viene en una lona viajera y es bastante silencioso.



La marca también tiene otros productos, tales como tapones anales, suplementos para elevar el líbido y lubricantes a base de agua.

Compras rápidas en una Sex Shop con Rihanna

Durante su gran fama en el 2010, los paparazzis no dejaban a la cantante originaria de Barbados ni un momento sola. Fue así como la siguieron hasta una Sex Shop en París Francia, lugar donde compró más de 1.500 dólares (entre tres y cuatro millones de pesos colombianos en esa época) en juguetes para adultos.

Según lo que le dijo un comprador que estaba en el local al medio británico ‘The Sun’, la sesión de compras solo duró cinco minutos y ella sabía exactamente lo que quería, por lo que rechazó cualquier ayuda que se le ofreciera al elegir los artículos.



Por otro lado, de acuerdo con las fotografías de aquel día y los testimonios de los clientes, la artista compró ropa interior, velas perfumadas, esposas esponjosas y un vibrador de conejo morado, aparentemente.



Esta no fue la primera vez que la vieron comprando juguetes sexuales o frecuentando tiendas para adultos en París, Sydney e incluso Canadá, con el rapero canadiense Drake, quien fue pareja de la artista por muchos años.

Jennifer Lawrence y los ‘regalos bajo la cama’

Durante una entrevista con el presentador estadounidense Conan Christopher O'Brien, la actriz ganadora del Oscar contó cómo una vez una trabajadora de un hotel encontró una “caja de tapones anales multicolores” que le había regalado un amigo.

Facebook Twitter Linkedin

Jennifer Lawrence habló sobre la cómica situación durante una entevista. Foto: Paul Buck. Archivo EFE

En la conversación insistió en que se los dieron como una broma, pero lo que realmente resultó ser hilarante fue que la persona del servicio de limpieza los colocó sobre la cama, como si haberlos escondido hubiese sido un error.



“Creo que ella sabía lo que estaba haciendo. ¡Estaban debajo de la cama! En ese momento quería dejar una nota como 'no es mío' o 'comprado como broma'”, explicó entre risas.

LAURA NATALIA BOHÓRQUEZ RONCANCIO

Tendencias EL TIEMPO