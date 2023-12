¿Podría haber humanos inmortales en 2030? Esto dice Ray Kurzweil, ingeniero de Google

La inmortalidad es un concepto con el que muchos fantasean, y con el que la fantasía, la ciencia ficción y muchos otros géneros literarios han jugado. Sin embargo, para el humano promedio, esta idea no es más que ficción.



Pues bien, el inventor, escritor, empresario, científico y músico Ray Kurzweil, director de ingeniería en Google, cree que para el año 2030 los humanos habrán sido capaces de desarrollar tecnología capaz de erradicar las enfermedades y volverse así esencialmente inmortales.

Cabe recordar que Kurzweil no es cualquier aparecido, pues según recopila el portal ‘Entrepreneur’, el ingeniero recibió la prestigiosa ‘Medalla Nacional de Tecnología’ en 1999 y en 2002 fue introducido al Salón de la Fama Nacional de Inventores de EE. UU.



Además, fue el responsable de la creación de la primera máquina de la historia de pasar texto impreso a voz, para ayudar a los ciegos, y desarrolló un sintetizador capaz de emular a la perfección el sonido de un piano de cola y otros instrumentos orquestales.



En adición, ganó un Premio Grammy por su trabajo en la industria musical y escribió dos ‘bestsellers’: ‘How to Create a Mind’ (Cómo crear una mente) y ‘The Singularity Is Near’ (La singularidad está cerca). En ellos hizo predicciones acerca de la unión de los humanos y las máquinas en el futuro, muchas de las cuales han resultado ser ciertas.

¿Qué dice acerca de la inmortalidad?

A mediados de 2023, el canal de YouTube ‘Adagio’ publicó un video en el que recopila las predicciones de Kurzweil sobre el futuro, y uno de los clips muestra al ingeniero dando una entrevista en 2005 en la que habla de la nanotecnología.

Según la predicción de Ray, los humanos serían capaces de curar enfermedades a través de la inserción de robots microscópicos en el organismo que tendrían la tarea de curar las células, erradicando así las enfermedades, deteniendo el envejecimiento e incluso previniendo procesos indeseados como el aumento de peso.



En otra entrevista más adelante, con ‘Reuters’ en 2009, el ingeniero calculó que en alrededor de 20 años, es decir, para el 2029-2030, los nano robots ya serían de uso común, y que de 30 a 40 años serían capaces de curar las células del cuerpo humano. Esto es, entonces, entre 2040 y 2050.

Hoy en día, la predicción puede sonar absurda y como un relato de ciencia ficción. Sin embargo, Kurzweil ya ha hecho predicciones que en su época sonaban ridículas, pero que resultaron ser acertadas, como que un computador le ganaría al campeón mundial de ajedrez antes del año 2000, que antes del 2009 las personas utilizarían portátiles mucho más que ordenadores de escritorio, y que para el 2010 la mayoría de la población estaría conectada a una red de información, hoy conocida como internet.



Solo queda, entonces, esperar para ver si el tiempo le da la razón al científico, o si se tratará de otra historia fantástica de la ciencia ficción. Sin embargo, los avances en la inteligencia artificial de los últimos años parecen indicar que cualquier cosa es posible.



ALEJANDRO VICTORIA TOBÓN

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

