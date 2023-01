Un grupo de investigadores de varias universidades del planeta, manifestaron que los hombres solteros tienen un olor particularmente diferenciado al que se puede percibir en personas con pareja. Esto, gracias a los genes que se transmiten de generación en generación.



Según se reveló, se debe al sistema de antígeno leucocitario humano (HLA), el cual ayuda al sistema inmune a identificar células propias de la de otros objetos y personas para evitar una infección. Algunos aromas pueden ayudar a develar ciertos aspectos de nuestra personalidad como la salud, pues x o y patologías logran emanar ciertos aromas.

imagen de referencia​ Foto: iStock

En el estudio, publicado en la revista ‘Hormones and Behavior', se pusieron a prueba varias mujeres a olfatear camisetas de hombres ya utilizadas para clarificarlas según su nivel de agrado. Gniezka Sorokowska, psicóloga experta en olfato humano y una de las líderes de la investigación, logró identificar que las encuestadas seleccionaron las prendas que tenían un HLA diferente al suyo y, al final, dejaron las más similares.



Sin ser conscientes de lo que estaban haciendo, establecieron un orden de preferencia según la mejor combinación genética del sistema inmunológico. Una acción natural que se ha desarrollado en siglos de evolución y genética.



"Se desconoce el mecanismo específico por el cual las diferencias en el HLA se relacionan con un olor corporal más agradable (...) pero se cree que el HLA genera un olor particular al producir ciertas sustancias que son digeridas por las bacterias de nuestra piel", dijo la experta en el documento.



Sin embargo, esto no quiere decir que se elija a la pareja dependiendo del olor corporal o por conceptos genéticos: “Aunque la HLA no influye en las elecciones que hacemos, sí que lo hace en el bienestar sexual (...) las personas con anosmia congénita, es decir, con la pérdida del sentido del olfato, tienen peor satisfacción con sus relaciones íntimas, como sugiere un estudio de Ilona Croy de la Universidad de Dresde.



Solteros, casados o con pareja



En cuanto a las diferencias de olor entre hombres, Mehmet Mahmut, psicólogo del olfato de la Universidad Macquarie, en Australia, demostró que el olor corporal de los solteros era mucho más fuerte que en el de los emparejados.



“Esto podría deberse a que existe una evidencia en la correlación entre niveles altos de testosterona y un olor corporal más fuerte (...) Los hombres que están en una relación y más aún los que han tenido hijos, por lo general reportan menores niveles de testosterona", dijo.



Los estadistas han concluído que esta no es una variante al momento de escoger pareja a no ser que lo haga desde el punto de vista genético, tal ycomo se ha demostrado en el estudio: "Si tu único interés es encontrar a alguien con buenos genes, quizás deberías prestar atención a su olor más que nada (...) Pero para la mayoría de la gente eso no es lo más importante, y la mayoría no lo hacen".



A esa eseveración Mahmut agregó: "La utilidad del aroma para los seres humanos ha disminuido un poco, al fin y al cabo, pasamos decenas de miles de años disfrazando nuestro olor", concluyó.



