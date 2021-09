Regístrate o inicia sesión para seguir tus temas favoritos. SEGUIR GENTE

Jaime Eduardo Paz Paredes

Guillermo Vives lo confirma: "la relación mía con Carlos está perdida"

Familia Vives: Carlos Vives y Guillermo Vives no tienen relación, no se hablan y no es una situación que parezca tener una solución por ahora.