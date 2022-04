La edición número 94 de los premios Óscar se vio opacada por la cachetada que Will Smith le propinó a Chris Rock, comediante que estaba presentando una categoría y decidió hacer un chiste sobre la alopecia, una condición médica que sufre Jada Pinket Smith.

Momentos después de la gala, muchas personas, entre ellas personajes de Hollywood, empezaron a pronunciarse sobre lo ocurrido, algunos apoyando a Smith, mientras que otros condenaban su acto violento. Aunque las conversaciones alrededor de esto ya parecían haberse acabado, los hermanos de Rock no parecen haber superado el asunto.



Tony y Kenny Rock son dos de los siete hermanos que tiene el comediante y se dedican a lo mismo que él. Justamente, durante uno de los shows que hacen, Tony decidió comentar sobre la situación utilizando términos violentos y misóginos para referirse a Jada.



“¡Estos no son los malditos Óscar! ¿Vas a golpear a mi maldito hermano porque tu perra te miró de reojo?”, comentó Tony Rock en medio de su monólogo, y continuó: “Si vienes hasta acá, no estás nominado a nada más que para estas malditas manos. Te vamos a reventar el resto del año”.

Kenny Rock, por su parte, en una entrevista a ‘Los Angeles Times’ comentó que estaba muy decepcionado por lo que hizo el actor, pues para él, Smith era un referente en la comunidad afroamericana. Además, mencionó lo mucho que lo afectó ver el video de la cachetada en redes: “Has visto a uno de tus seres queridos siendo atacado. Y no hay nada que puedas hacer al respecto”.



Sin embargo, resulta preocupante para muchos que la única violencia de la cual se habló y se siga hablando haya sido la física de Smith hacia Rock, eliminando la discusión sobre la violencia verbal ejercida sobre Jada por parte de Rock, y ahora también de su hermano Tony.



Los comentarios que realizó en su monólogo podrían ser vistos como una muestra más de lo que tanto se le criticó a Smith por su reacción violenta en los Oscar: una muestra de ‘masculinidad tóxica’ y misoginia.

