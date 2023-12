Las cosas que no debería regalar en Navidad porque traerían mala suerte ¿Las ha dado?

Las fiestas navideñas son una oportunidad para reunirse con su familia, preparar entre todos una comida especial y expresar su agradecimiento y cariño. Esto último se suele hacer con una tradición esperada por muchos: el intercambio de regalos.



Durante la navidad, las personas compran (o hacen) artículos pensados especialmente para cada uno de sus seres queridos, con los que buscan darles una pequeña alegría. Sin embargo, las personas tienen quisquillas ocultas que hacen que, aunque el remitente no lo sepa, no todos los regalos sean bien recibidos.

Tal puede ser el caso con las personas supersticiosas, que rigen su vida de acuerdo a creencias de lo que puede mejorar su fortuna y sus energías.



Le traemos, entonces, una lista de cinco artículos convencionales que no debería regalarle a personas supersticiosas, para evitar que su obsequio sea visto como un símbolo de mala fortuna.

Cuchillos

Para muchas personas aficionadas a la cocina, un set de cuchillos es un obsequio irresistible. Sin embargo, la mayoría de las culturas tienen la creencia de que un regalo con puntas afiladas dañará la relación entre quien da y quien recibe el obsequio. Dice el portal de cultura hindú ‘Herzingadi’ que una forma de romper este mal es recibir a cambio del regalo una compensación económica mínima, que pueden ser apenas monedas.

Pañuelos



Aunque se considera un artículo fino y digno de caballerosidad, los nativos de Suecia consideran que un pañuelo es sinónimo de lágrimas, por lo que se cree que los pañuelos son un muy mal obsequio, especialmente entre amantes. Dice la leyenda que si un hombre le da a su amada un pañuelo de seda, el obsequió secará el amor que ella siente por él.



Relojes

Según el Feng Shui, la práctica China de canalización de energías a través del ‘chi’, un reloj es el máximo símbolo del paso del tiempo, así que, si el destinatario es fiel creyente de estas supersticiones, puede entender que le está deseando un envejecimiento prematuro.

Zapatos

Es conocido que los zapatos son uno de los artículos más codiciados por la población en general. Sin embargo, el portal ‘News One’ reportó que una mezcla de tradiciones africanas, de nativos americanos y del folclore europeo dio origen a una tradición que cree que regalar zapatos hará que la persona se aleje de su vida para siempre. Tal vez porque con ellos caminará hacia nuevos horizontes. Además, para el ‘Feng Shui’ son un símbolo de infidelidad.

Billeteras (vacías)

Regalar una billetera vacía, para algunos, es símbolo de desear el malestar económico al recipiente. Las supersticiones dicen que, al regalar una billetera, quien la compra debe poner al menos una moneda adentro, para crear así el efecto contrario y desear fortunas.

Feng Shui: ¿qué regalar y qué no en esta Navidad?

ALEJANDRO VICTORIA TOBÓN

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

