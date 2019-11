El huevo viral y otros Guinness Records que se rompieron en el 2019

www.guinnessworldrecords.com

La boa de plumas más larga del mundo.



En el marco del Mes del Orgullo Gay en EE. UU., la franquicia Ripley's Believe It Or Not! y Madame Tussauds Attractions se unieron el pasado 19 de junio para crear 'Boa Boulevard', una boa de plumas de colores de casi dos kilómetros que fue extendida entre la Séptima y la Octava Avenida, de la calle 42, de Nueva York.



Al evento asistió la reconocida 'drag queen' Shangela, famosa por ser cantante, coreógrafa, actriz y comediante y participar en la película 'Nace una estrella'.