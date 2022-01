Durante estos dos años, el mundo ha presenciado un auténtico aumento de embarazos. Es más, algunos medios han señalado el acontecimiento como un ‘baby- boom’.



A este ‘fenómeno’ se han unido varias de las celebridades más reconocidas del mundo que durante este 2021 han anunciado que se encuentran en la dulce espera.

Algunos cantantes, futbolistas, modelos y actores hacen parte de la lista y, según se especula, no falta mucho para conocer a sus pequeños.



De hecho, la llegada de estos nuevos integrantes está programada para el próximo año. Varios famosos serán padres nuevamente y otros se enfrentarán a la maternidad y la paternidad por primera vez.



Conozca los famosos que tendrán hijos el próximo año.

Cristiano Ronaldo

Para el próximo año, el astro del fútbol Cristiano Ronaldo será padre de nuevo. Esta vez, según anunció en sus redes sociales, su compañera Georgina Rodríguez tendrá mellizos.



Hace más de un mes, Ronaldo compartió una fotografía de la ecografía y la acompañó con una pequeña descripción.



“Encantado de anunciar que estamos esperando gemelos. Nuestros corazones están llenos de amor, estamos ansiosos por conocerte”, escribió el futbolista.

El pasado 17 de diciembre, la familia de Cristiano reveló el sexo de sus próximos hijos.



La dinámica la realizaron con dos globos negros con inscripciones rosas, en los cuales se encontraba la información.



Los niños de la familia fueron los encargados de hacer estallar los globos con alfileres. Después de que Georgina Rodríguez terminó el conteo, el mundo se enteró de que los nuevos integrantes serán niño y niña.

Evaluna y Camilo

La joven pareja sorprendió al mundo tras anunciar su embarazo en octubre cuando estrenaron la canción ‘Índigo’.

Y aunque la cantante y actriz Evaluna había expresado que uno de sus grandes sueños era ser madre, ninguno de sus admiradores se esperaba que la noticia fuera a llegar este año.



El matrimonio señaló que aún no quieren conocer el sexo del bebé y que se encuentran felices por la llegada del nuevo integrante.

Jennifer Lawrence

La famosa actriz que protagonizó la saga de ‘Los juegos del hambre’ y su esposo Cooke Maroney serán padres en 2022.



Por mucho tiempo, la artista estuvo escondida de las cámaras y, cuando salió, sorprendió a más de uno con la noticia de que estaba esperando a su primer hijo.



Tal parece que Jennifer Lawrence no ha tenido una buena relación con los medios, por lo que anunció que protegerá la privacidad de su hijo a toda costa.

Esther Acebo

Esther Acebo, reconocida por su interpretación en la serie ‘La Casa de Papel’, será madre, según revela una foto que compartió en sus redes sociales.

La talentosa actriz española realizó una publicación de dos fotografías. En la primera solo se le ve el rostro, pero en la segunda se logra ver de cuerpo entero y, por ende, su embarazo.



Además, Esther Acebo confirmó la noticia con la descripción que acompañó las imágenes: “Gracias Canarias por un mes de tan intenso crecimiento (en tantos sentidos) y para los que deslices a la segunda foto, efectivamente, en Villa Rizos últimamente medimos el tiempo en semanas”.

Mon Laferte

El pasado 17 de agosto, la famosa cantante anunció que se unía a la dulce espera. La artista dio la noticia a través de una transmisión en vivo en Instagram.



Según mencionó en el directo, en el 2020 estuvo sometida a un tratamiento de fertilidad para lograr concebir a su hijo.



"Es un deseo que me vino a los treinta y tantos porque antes no quería tener hijos y ha sido un año muy duro, muy difícil de muchas hormonas", expresó en la transmisión.

Rosie Huntington-Whiteley

Con una foto oculta, la exmodelo de Victoria's Secret les contó a sus seguidores su embarazo.



Rosie está esperando su segundo hijo con el actor Jason Statham.



La exmodelo compartió la noticia en un post en el que enseñó una serie de 10 fotos mostrando su transformación.



En la última, la modelo dio la sorpresa e indicó que se encontraba lista para la llegada del nuevo integrante.



La publicación tuvo demasiadas reacciones, sobre todo de sus allegados y compañeras de profesión.

Kylie Jenner

La empresaria y modelo estadounidense Kylie Jenner, conocida por protagonizar junto a su familia la serie ‘Keeping Up with the Kardashians’, anunció su embarazo por medio de las redes sociales.

La noticia del nuevo bebé que tendrá con Travis Scott fue dada a conocer el pasado 7 de septiembre de 2021.



El pequeño será el hermano menor de Stormi, quien nació en febrero de 2018. Se especula que el nuevo integrante llegará para inicios del próximo año.

Adriana Lucía

La famosa colombiana Adriana Lucía, conocida por interpretar ‘Quiero que te quedes’, anunció que está próxima a cumplir 7 meses de embarazo.



El anuncio de su embarazo lo dio por medio de sus redes sociales junto a su esposo Felipe Buitrago.



Adriana será madre de dos niñas después de 9 años. Su primer hijo Salomón nació en 2012.

Maía

A esta larga lista se une la cantante Maía. La barranquillera será madre después de un largo y duro proceso para quedar embarazada. La maternidad la compartirá con su esposo, el empresario Alberto Bossio.

“Esto es una felicidad muy grande. No sé cómo explicártelo, es algo increíble, es un milagro. Después de dos años larguitos de estar intentando y de pasar por momentos muy duros, de no tener esa dicha, mi Dios nos dio la posibilidad de tener en mi vientre un bebé”, sostuvo la cantante durante el programa ‘El Lavadero 2.0’, del canal ‘RCN’.



La noticia trajo miles de reacciones de sus seguidores, quienes se mostraron muy felices por Maía.

