Los famosos que, como James, alquilaron vientre para tener sus hijos

AFP, Reuters y EL TIEMPO

La modalidad de alquilar un vientre para tener hijos, no es algo nuevo. Varios famosos han utilizado este método que consiste en la fecundación artificial in vitro que produce un embrión que se hospeda en el vientre de un tercero, un vientre en alquiler.



Las razones para proceder en este costoso método varían según la necesidad o el deseo de las personas. Algunos no pueden tener hijos naturalmente por ser parejas del mismo sexo, otros no pueden reproducirse por razones biológicas y, otros, simplemente no quieren sufrir las consecuencias físicas de un embarazo.