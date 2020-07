Los extraños tuits de Kanye West contra su esposa Kim Kardashian

El rapero estadounidense Kanye West anunció, el pasado 4 de julio, su candidatura para la presidencia de Estados Unidos con el lema '2020 VISION'.



Su carrera presidencial ha sido poco común. Primero hizo una serie de comentarios extraños y propuestas extravagantes y ahora acudió a Twitter para descargarse contra su esposa, Kim Kardashian, y su suegra, Kris Jenner.



Este 19 de julio, se llevó a cabo el primer mitin electoral de West. Su primer acto de campaña en Carolina del Sur fue trasmitido por YouTube y dejó un puñado de propuestas electorales extravagantes.



El rapero lanzó al aire ideas como ofrecer marihuana gratis, dar libertad a los dueños de armas porque "disparar es divertido" o destinar un millón de dólares a cada mujer que tenga un hijo para combatir el aborto.



Cuando el rapero tocó este último punto comenzó a llorar al recordar que casi “acabó” con la vida de su hija mayor, North West, cuando le propuso a Kim Kardashian que interrumpiese su embarazo.



West, que necesitaba 10.000 firmas en ese Estado para poder estar registrado como candidato, acabó invocando a Dios y a su fe cristiana en algunos apartes de su discurso.



Un día después, el 20 de julio, el rapero comenzó a publicar una serie de tuits que dejaron perplejos a los usuarios en redes sociales, ya que atacaba a su esposa, Kim Kardashian.



La 'influencer' y el rapero tienen cuatro hijos juntos: North, Chicago, Psalm y Saint. Foto: Instagram

En primer lugar se quejó de que su esposa lo quería ingresar en una clínica psiquiátrica: “Kim estaba tratando de volar a Wyoming con un médico para encerrarme como en la película 'Get out', porque lloré por salvar la vida de mis hijas”.



Al parecer, la empresaria quería llevarlo a un centro de salud mental debido al trastorno bipolar que West padece.



Después, aseguró que nunca iba a permitir que su hija mayor posara desnuda, algo que la Kardashian ha hecho incontables veces.



“Puse mi vida en mi Dios para que la madre de North nunca la fotografiara haciendo Playboy. Estoy en el rancho … ven a buscarme”, publicó en un trino que fue eliminado posteriormente.



A este tuit hay que añadir otro más (el único que no fue eliminado de su cuenta), en el que afirmó que “los hijos West jamás harán Playboy”. La publicación está acompañada de una fotografía en la que el productor musical aparece rodeado de los cuatro hijos que tiene junto a Kim.



West children will never do playboy west pic.twitter.com/HkhaDSFGxD — ye (@kanyewest) July 21, 2020

Tras estos mensajes, Kanye West desvió la atención hacia su esposa y se focalizó en el mundo que envuelve a su familia política, mencionando al canal y estudio que producen el 'reality show' ‘Keeping Up With the Kardashians’: “Amo a mi esposa. Mi familia tiene que estar junto a mí. Ya no es decisión de 'E!' o 'NBC'”.



Y por último, un mensaje claro hacia Kris Jenner, su suegra: “Kris, no juegues conmigo. Tú y ese tienen prohibido estar cerca de mis hijos. Ustedes intentaron encerrarme”.



Por ultimo, trinó que se iba a enfocar solamente en su música, lo cual volvió a sorprender a sus seguidores ya que es un mensaje que no concuerda con su actual campaña presidencial.



Ima focus on the music now — ye (@kanyewest) July 21, 2020

Varios usuarios en redes sociales han especulado que todos estos tuits podrían ser una prueba de que Kanye West está sufriendo un nuevo brote de su enfermedad mental y que, por tanto, su carrera hacia la Casa Blanca podría frenarse antes de tiempo.



