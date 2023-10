Los escándalos de Laura Bozzo a lo largo de su carrera; por uno casi pisa la cárcel

Laura Bozzo, figura televisiva conocida por su estilo controvertido, está una vez más en el ojo público, esta vez debido a un video en el que aparece desnuda en una piscina que se ha vuelto viral en las redes sociales.

Esta revelación generó un debate en línea sobre la apariencia corporal y la aceptación de todos los tipos de cuerpos. Sin embargo, este último incidente hizo que varios recordaran los momentos más polémicos en la carrera de la presentadora.

Estos son los escándalos de Laura Bozzo a lo largo de su carrera

Problemas con hacienda



En 2018, Laura Bozzo enfrentó un escándalo relacionado con supuestos problemas de evasión de impuestos. Aunque ella afirmó que se debió a una confusión debido a un cambio en la ubicación de su cuenta bancaria.

Según varios medios, la confusión se dio por que 'Televisa' le depositaba el dinero en una cuenta en Estados Unidos y las personas encargadas, al parecer, no avisaron del cambio de residencia.

(Lea: Laura Bozzo volvió a generar polémica al protagonizar desnudo en televisión en vivo).

La presentadora lleva más de 30 años de carrera. Foto: Instagram @laurabozzo_of

Fraude fiscal y circular roja de Interpol



Tras vender una propiedad sin notificar a las autoridades fiscales y judiciales, la Secretaría de Hacienda y el Servicio de Atención Tributaria emitieron una orden de prisión preventiva contra Bozzo.



Esta situación estuvo relacionada con un adeudo fiscal significativo, y la presentadora intentó evitar su detención mediante un amparo.

Según las autoridades, el delito se realizó porque, al parecer, se encontraba en una negociación para el pago de 17 millones de pesos que adeuda al fisco. Como parte de esa negociación dejó en garantía una propiedad que se valuó en 13.7 millones de pesos.

(A continuación: Laura Bozzo apareció con un morado en su rostro: 'tuve una crisis de ansiedad').

Supuesto pago por doctorado honoris causa



En 2019, Laura Bozzo recibió un título honorífico de una universidad mexicana por su supuesta lucha en defensa de las mujeres. Sin embargo, el Consejo Doctoral Mexicano solicitó que le retiraran el reconocimiento, alegando que Bozzo habría pagado una suma considerable para obtenerlo.

"En realidad nosotros no tenemos nada en contra de la señora. Ella produce en su programa anti valores, resalta la agresividad y eso está en contra para tomarse en cuenta para un reconocimiento de honoris causa que no está avalado por la Secretaría de Educación. No podemos caer en cartones falsos". resaltó Francisco Javier García, del Consejo Doctoral de México.

(Siga leyendo: El sorprendente nuevo look de Laura Bozzo con el que regresará a la televisión).

Críticas por su aspecto y actitud



La apariencia y la actitud de Laura Bozzo han sido objeto de críticas y burlas en múltiples ocasiones.



En 2021, después de su aparición en un programa de televisión, surgieron memes y comentarios despectivos sobre su aspecto, a lo que Bozzo respondió afirmando que no busca encajar en los estereotipos y que se siente segura de sí misma.

Demanda de Irina Baeva y Gabriel Soto



Laura Bozzo fue demandada por la actriz Irina Baeva y el actor Gabriel Soto por supuesta discriminación, amenazas y acoso sexual después de comentarios despectivos sobre la pareja en público. Esta demanda resultó en un proceso legal en el que se le ordenó pagar una compensación económica.

La presentadora fue demandada por dos actores. Foto: Instagram:@laurabozzo_of

Aparecer desnuda en un programa



Además de los escándalos anteriores, Laura Bozzo ha continuado generando controversia en programas de reality. Su participación en 'Gran Hermano VIP' y otros programas ha mantenido su presencia en el centro de atención mediática.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por El Universal y contó con la revisión de la periodista y un editor.



- EL UNIVERSAL (GDA) EL TIEMPO

