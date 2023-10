'Los escachaitos' se pronuncian tras la polémica que envolvió a uno de ellos

En los últimos días, el influencer Brayan Galindo de 'Los escachaitos' ha sido tendencia por los rumores sobre unas supuestas fotografías íntimas que se filtraron en internet.



"Vengo por todo eso que están hablando de mí, de las fotos que están alterando. (...) Solo Dios sabe quién hace las cosas bien y quién hace las cosas mal", aseguró en un video que publicó en su cuenta de TikTok.

Luego de asegurar que "no tenía que salir a aclarar nada que es personal", el 'influencer' ha preferido mantenerse al margen de las redes sociales y eliminar algunas de sus cuentas.

En los rumores que circulaban por internet, se aseguraba que Brayan Galindo había contraído matrimonio con un estadounidense de nombre Joe MacGlawn, la supuesta identidad del hombre que se veía en algunas de las imágenes que circularon.

Galindo se mudó hace algunos meses a Estados Unidos para estudiar y para "sacar adelante a su mamita", como expresó en sus videos. Hasta el momento, había compartido videos y fotografías de su experiencia en Norteamérica, donde se le ve haciendo todo tipo de trabajos.

'Los escachaitos' responden

En las historias de su cuenta de Instagram compartieron su reflexión. Foto: Captura de Instagram @los_escachaitos

Los Galindo son una familia de campesinos que crea contenido para las redes sociales y son conocidos como 'Los Escachaítos'.



Ellos se volvieron virales por enseñar diferentes remedios naturales y de esa forma han logrado acumular más de 7 millones de seguidores en TikTok.

En las grabaciones solían aparecer tres hermanos, Brayan, Yonier y Julián, que son los hijos de María Belén. Sin embargo, a principios de este año, anunciaron que Brayan, el hermano mayor, se iba a mudar a Estados Unidos.



"Les quiero contar que hace dos años tomé la decisión de pedir la visa para irme a vivir a los Estados Unidos. Entonces, pues nunca les había hablado de esto, porque no sabía si me la iban a dar o no; pero hace un mes me dieron la visa", comentó en un video de Facebook.

Diana, una de las hermanas, empezó a aparecer con más regularidad en el contenido y los cuatro siguen muy activos con las publicaciones.



Sin embargo, después de los señalamientos sobre la vida personal de Brayan, les han dejado comentarios negativos o en burla.



Aunque la familia le había dejado mensajes de cariño y apoyo en sus redes personales, no se habían referido al tema en su cuenta principal.

El silencio terminó y por medio de las historias de su cuenta de Instagram compartieron su postura.



"Por naturaleza hay personas a las que no les gusta ver prosperar a otras, pero es problema de ellos. Nuestra meta siempre ha sido enfocarnos en las personas bonitas y al día de hoy no podemos creer lo tanto que nos quiere la gente", escribieron. A pesar de no referirse directamente a Brayan, los seguidores han interpretado que se trata de eso.



La familia Galindo aprovechó para agradecerle a Dios y a las personas que los apoyan. Destacaron que están orgullosos del trabajo que han hecho durante tres años y del público que han convocado.



"Siempre hemos dicho que si estamos cerca de Dios y de la gente que nos aprecia, nunca estaremos solos", expresaron en la historia.

