'Que está conmigo porque soy famoso': Nuevo escándalo de parejas en 'Los escachaítos'

Semanas atrás, la familia de influencers 'Los escachaítos' fueron víctimas de la difusión de una serie de fotografías íntimas de Brayan Galindo, quien tuvo que enfrentar la situación luego de viajar a los Estados Unidos.



Ahora, la familia tuvo que enfrentar nuevos rumores sobre las parejas de sus integrantes.



(Además: Supuesto esposo de Brayan Galindo, de 'Los Escachaítos', habla por primera vez).

En esta ocasión, 'los escachaitos' Diana y Jhoner realizaron un video para sus seguidores y las personas que han difundido el rumor de que son pareja, "están diciendo que Diana y yo somos novios y según eso ella está conmigo por conveniencia", inicia el video.



Jhoner continúan diciendo que en los últimos meses se ha creado el rumor de que ellos dos son pareja, ya que en varios videos se les ve juntos y realizando actos de afecto como darse abrazos.



(Siga leyendo: Así es la vida de Brayan Galindo, el Escachaito, en Estados Unidos: ¿qué hace?).

Los rumores dicen que "ella está conmigo porque soy famoso", dice Jhoner, por lo que quiere aclarar la situación.



"Como ustedes saben, mi mamá tiene nueve hijos, de los cuales, seis somos hombres y tres son mujeres, una de ellas es Diana". Luego de esta aclaración, la joven dice: "Lo que pasa es que aquí, en el campo, somos familias muy amorosas y también cariñosas".



(Además: Presentadora de 'Ellos están aquí' quedó sin signos vitales en experiencia paranormal).

Luego de esto dicen que no ven nada de malo en darse un abrazo y expresar sentimientos por sus hermanos, pues su mamá les ha enseñado a ser afectuosos, "porque uno nunca sabe hasta cuando lo va a tener".



De inmediato recibieron el apoyo de varios de sus seguidores: "¿La sociedad anda tan mal que ya uno no se puede dar cariño entre hermanos?", "eso no se discute, el rostro lo dice todo se parecen mucho", "la envidia y el chisme de la gente es tan ridículo".

¿Cómo es la vida de Brayan Galindo en Estados Unidos?

A principios de este año, los 'Escachaítos' anunciaron que Brayan, el hermano mayor, se iba a mudar a Estados Unidos.



“Les quiero contar que hace dos años tomé la decisión de pedir la visa para irme a vivir a los Estados Unidos. Entonces, pues nunca les había hablado de esto, porque no sabía si me la iban a dar o no; pero hace un mes me dieron la visa”, comento en un video de Facebook.



(Además: Feid rinde sentido homenaje en vivo a Luis Díaz tras el secuestro de su papá).

En algunos videos compartidos en sus redes sociales mostró su dia a día en elpaís Norteamericano: "Yo limpio la casa cinco veces a la semana, la casa no es tan grande, solo tiene dos cuartos, un baño, una cocina y la sala. Como a mí me gusta mucho la limpieza, me toma muy poco tiempo limpiarla".

Más noticias:

Los disfraces virales de Halloween en Colombia que se apoderaron de las redes sociales

Presentadores de la televisión latina que renunciaron o fueron despedidos en vivo

Rafa Taibo exhibe extraño objeto que halló en caño el Virrey, donde apareció Colmenares