Decorar los hogares no es una tarea sencilla, es por eso que queremos contarle cuáles son los errores más comunes que cometen las personas al decorar sus casas o apartamentos. Si usted ha pensado en decorar su hogar así, ya sabrá cómo corregir estos detalles.

Cuadros del tamaño equivocado

Poner un cuadro pequeño en una pared grande, o uno de un gran tamaño en una pared reducida es un grave error en decoración.



Lo ideal es que este elemento decorativo esté acorde con el tamaño de la pared, aunque esto no quiere decir que sea de su tamaño, simplemente que se vea proporcionado.



Revise cuando vaya a colgar el cuadro para que le quede bien puesto y no cometa el error de dejar mucho espacio en alguno de los lados de la pared.



(Le recomendamos: Miss Mundo 2021: conozca las candidatas latinas del certamen de belleza).

Facebook Twitter Linkedin

Cuadros y decoración proporcionada con el tamaño de la pared. Foto: iStock

Iluminación

Si desea pintar una habitación, una sala o un baño que tiene poca luz natural, evite los colores fríos y elija los tonos claros para ampliar el espacio de estas zonas.



Los beiges, arena o rosados son una gran opción.



También recuerde instalar enchufes donde necesite poner lámparas, así evitará las extensiones y los cables sueltos por toda la casa.



Tenga cuidado de tapar la entrada de luz natural poniendo muebles frente a las ventanas.

Facebook Twitter Linkedin

Elija muy bien los colores para los interiores. Foto: iStock

Decoración excesiva

El error más común es llenar todas las mesas de la casa o repisas con fotos familiares, evite esto al máximo.



Seleccione con rigurosidad las fotos que quiere mostrar y limite los objetos decorativos. Recuerde que, en decoración, menos es más.



No se exceda con elementos que lo único que harán es cansar la vista de las personas que llegan a su casa, incluso a usted le puede generar esta sensación.



(Lea también: Los hábitos de Albert Einstein: curiosas prácticas del genio de la historia).

Facebook Twitter Linkedin

Menos es más. Evite poner muchos objetos.. Foto: iStock

Cuidado con los estampados

Actualmente, es muy común usar flores, puntos, rayas y aves como forma de decoración.



No está mal mezclarlos. Sin embargo, intente que compartan el color dominante y no se exceda con estampados en toda su casa.



Lo mejor es encontrar el equilibrio en cada ambiente y en todo el hogar en general.

Facebook Twitter Linkedin

Elija muy bien los estampados que va a poner, no se exceda y combínelos bien. Foto: iStock

No compre por antojo

Muchas personas van al centro comercial, se antojan de lo que ven y al llegar a casa ya no saben ni cómo acomodarlo. Compre lo que realmente necesite.



Si desea poner un mueble, tome las medidas exactas, ya que tener un mueble muy grande en un espacio que no cabe se verá poco estético y desproporcionado.



Por último, recuerde que lo que está 'de moda' no es lo que necesariamente debe poner en tu hogar.



Elija la decoración a su gusto, creando espacios agradables y evitando quitarle potencial a su casa o departamento.



(Siga leyendo: Michael Rockefeller, el antropólogo que desapareció entre caníbales).

Facebook Twitter Linkedin

Compre la decoración que apenas necesite. Foto: iStock

Más noticias

- Los alimentos ideales para conciliar el sueño

- Leonardo DiCaprio y Mila Kunis, entre los famosos que han donado a Ucrania.

- Se partió en dos enorme roca que contenía a poderoso demonio, según leyenda

- La historia del amable e invencible marinero en quien se inspiró 'Popeye'.

- Los diez consejos de Oprah Winfrey para ser una mujer exitosa.

La Nación/ Argentina (GDA)

Grupo de Diarios de América.