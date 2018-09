Rosa Clará, la reina de las novias

Escotes profundos y sensuales, y aberturas pronunciadas y atrevidas. Curvas que se marcan y transparencias que insinúan. Así, libres de todo recato, son las novias 2018 de la diseñadora española Rosa Clará.

Sí, esta mujer sabe que las novias han cambiado mucho en los 20 años que lleva vistiéndolas, y que así como hay quienes quieren lucir como princesas de cuentos de hadas, también están aquellas de espíritu transgresor, aventurero y rebelde.



Sin embargo, como bien las conoce, no tiene dudas que el romanticismo invade a unas y otras cuando se trata de elegir el vestido para ese día tan especial. Por eso, sus trajes tienen esa mezcla equilibrada de fantasía y elegancia, feminidad y modernidad, delicadeza y empoderamiento, para que todas sigan siendo las protagonistas de su propia historia de amor.



Esa ha sido la fórmula de su éxito, con la que se ha ganado la corona de la reina de las novias. De sus talleres en Barcelona salen cada año más de 200 diseños que llevan su firma.



Es meticulosa, perfeccionista y controla cada detalle, aunque reconoce que cuenta con un equipo creativo maravilloso que sabe interpretar sus ideas, esas que visten desde la novia más clásica y romántica, hasta la más relajada y bohochic, y que llegan a 2.000 puntos de venta en 83 países, incluido Colombia.



Algunos de esos trajes son los que se verán en la pasarela inaugural de la nueva edición de Caliexposhow, que comienza este miércoles con el desfile de la española, quien contestó unas preguntas.

Sensuales escotes, espaldas a la vista, aberturas atrevidas, encaje y transparencias... así son algunas de las propuestas de Rosa Clará para las novias del 2018. Foto: Cortesía Rosa Clará

¿Recuerda el primer vestido de novia que diseñó?

​

Recuerdo que surgió casi por pura necesidad. Necesitaba expresar lo que tantas novias me habían transmitido, fue crear un vestido y una colección que se ajustara más a la mujer actual. Era un vestido que desprendía sencillez y elegancia, hecho en un tejido maravilloso, algo atípico en ese momento. Desprendía moda y lujo, adjetivos que jamás han abandonado nuestra firma.





¿Cómo vestir una novia en los 20 y una en los 50?

​

Creo que la edad biológica de la novia no es tan relevante como la edad interior. Cada mujer sueña con su gran día y se imagina con su vestido perfecto y ese es el que tiene que buscar. Se tiene que sentir libre y segura, y así se verá guapa y desprenderá belleza. Las segundas nupcias son igual de importantes que las primeras; en algunos casos pueden decidir muchas más cosas.





¿Qué puntos clave debe tener en cuenta una mujer a la hora de elegir su vestido de boda?

​

Ante todo, ser fiel a su estilo, no disfrazarse, dar importancia a los complementos y dejarse asesorar por el personal experto de nuestras tiendas. También hay que ver el tipo de boda que va a realizar para que el vestido forme parte del ambiente: si es en una gran catedral, en el campo, en la playa...





En qué circunstancias, ambiente o tipo de novia recomendaría un vestido corto, uno con pantalón, uno de color.

​

El ambiente o tipo de boda marca el tipo de vestido que vas a llevar. Lo importante es que te sientas especial; es un día único.

Sensuales escotes, espaldas a la vista, aberturas atrevidas, encaje y transparencias... así son algunas de las propuestas de Rosa Clará para las novias del 2018. Foto: Cortesía Rosa Clará

Propuestas que tomarán vuelo durante tres días

La 18ª edición de Caliexposhow, que va del 26 al 29 de septiembre, tendrá como escenario principal la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, de la Fuerza Aérea Colombiana.



Allí desfilarán reconocidos diseñadores nacionales y locales como Bettina Spitz, Cristina Colorado, Carlo Carrizosa, Lía Samantha, Julieta Suárez, Amelia Toro, Gina Murillo, Ana Lucía Bermúdez, Diana Velásquez, Judy Hazbún y Jhon Mesías.



También está Moda 2.0, que busca potencializar el emprendimiento y la innovación de negocios que han hecho del comercio electrónico su herramienta.

Diseñadores

Amelia Toro, la experiencia

Bogotá



Más que seguir tendencias, a esta diseñadora bogotana formada en Nueva York le gusta imponerlas y para eso cuenta con ese estilo con aires retro que siempre evocan sus prendas, el uso de telas que escoge con mucho cuidado (brocados, jacquards, gallinetos, crepés, lanas y tejido de punto) y la predominancia del negro y el azul oscuro a los que les pone toques de color que avivan sus propuestas.





Carlo Carrizosa, en tonos rosas

Bogotá



Los tonos caqui, crudo, rosas evolucionando a naranja y bronce marcan la colección que este diseñador presentará en la feria. Son los colores que vio y sintió en las playas de Tolum (México), sus amaneceres y atardeceres: “fue una conexión impresionante con ese turismo más tranquilo, más de contacto con la naturaleza, que tiene que ver con el momento espiritual que estoy viviendo, de estar muy agradecido con la vida”.





Julieta Suárez, abrigos y chaquetas

Bogotá



Julieta sabía que algún día iba a hacer una colección inspirada en la película Blade Runner, que ha visto como cinco veces. “Quería hacerla para el 2019, cuando sucede, y llegó el momento”, dice. Sus recuerdos de Rachael y Pris son los que usó como referencia para crear la colección de abrigos y chaquetas “para proteger el cuerpo de esa lluvia destructiva, de ese ambiente lúgubre que muestra la película”.





Ana Lucía Bermúdez, claves de su marca

Cali



La naturaleza de nuestro país, especialmente la que existe en el Amazonas, es la base de los estampados que suele usar esta joven caleña en sus diseños. Por eso, las ranas venenosas y el delfín rosado volverán a estar presentes en la colección Esencia. “Vamos a tener bordados elaborados a mano, cortes básicos y con aires ochenteros y plisados. Las bases textiles son sedas naturales, crepes e índigo”.

REDACCÓN VIDA

natdia@eltiempo.com