El día de los calcetines perdidos y los festivos más raros del mundo

iStock

Día de 'Star Wars'.



Todos los años los aficionados a esta serie de películas de ciencia ficción se reúnen el 4 de mayo para celebrar la existencia de la famosa saga. La festividad data de la reconocida frase 'May the force be with you', es decir, 'que la fuerza te acompañe', la cual fue utilizada en 1979 por un diario inglés para felicitar a Margaret Thatcher por asumir el cargo de Primera Ministra. En aquel momento la publicación utilizó el juego de palabras 'May the 4th Be With You, Maggie' que se traduce a 'que el cuatro esté contigo, Maggie', y tuvo tal aceptación del público de esta película que lo asumieron como el día de 'Star Wars'.