Estos son algunos de los descubrimientos científicos más importantes del 2023

El 2023 fue un año importante para la ciencia, la astronomía, la biología, entre otros campos, pues se hicieron diferentes descubrimientos. Por ejemplo, los biólogos delinearon un panorama más comprensible de las diversas formas de vida en nuestro planeta y los paleontólogos ofrecieron una representación más detallada de los dinosaurios que deambulaban por la Tierra hace millones de años.



A continuación le mostraremos algunos de los avances más fascinantes del 2023, según 'National Geographic'.

Un descodificador cerebral interpreta los pensamientos humanos, brindando esperanza a aquellos que han perdido el habla

Los investigadores de la Universidad de Texas en Estados Unidos llevaron a cabo un trabajo revolucionario mediante un novedoso sistema respaldado por inteligencia artificial. Este sistema traduce la actividad cerebral de una persona en un flujo continuo de texto de un laboratorio. Además, no se necesita un implante quirúrgico para este decodificador semántico, ya que se basa en resonancias magnéticas funcionales para registrar la actividad cerebral en respuesta a estímulos como un pódcast o imágenes.



El sistema no ofrecer transcripciones palabra por palabra, sino que crea un diccionario de patrones de actividad cerebral según la respuesta de una persona a ciertas palabras o imágenes. Luego, establece conexiones entre la actividad cerebral y otros pensamientos de la persona.



Aunque, esta tecnología está en sus primeras etapas, ya ha suscitado preocupaciones acerca de la privacidad mental y la ética en situaciones no voluntarias. Sin embargo, para las personas que perdieron el habla muestra una esperanza.

El sistema no ofrecer transcripciones palabra por palabra, sino que crea un diccionario de patrones de actividad cerebral. Foto: iStock

Una ballena ancestral podría ser el animal más grande en la historia

Un reciente análisis de los huesos fósiles de una antigua ballena, llamada Perucetus colossus, revela que podría ser el animal más grande de la historia. Este cetáceo navegaba por las aguas de la costa de Perú hace más de 37 millones de años, y sus rastros sugieren que este pudo haber alcanzado un peso superior a las 300 toneladas y una longitud aproximada de 18 metros.



Cuando los científicos confirmen el peso, esta ballena se convertiría en el animal más grande conocido hasta ahora.

El dinosaurio T. rex tenía labios

Un grupo de paleontólogos descubrió que el Tyrannosaurus rex y otros dinosaurios carnívoros tenían una morfología bucal distinta a la que se pensaba, con la presencia de labios que resguardaban sus dientes.



Los científicos llegaron a esta conclusión tras examinar analogías contemporáneas en animales prehistóricos, como aves y reptiles, combinadas con información conocida sobre la anatomía de los dinosaurios.



En ese sentido, en el estudio señalaron que el T. rex y sus parientes carnívoros probablemente contaban con tejidos blandos que cubrían sus afilados dientes, proporcionando protección bucal y manteniendo sus mandíbulas en óptimas condiciones para el ataque.



Tyrannosaurus rex y otros dinosaurios carnívoros tenían una morfología bucal distinta a la que se pensaba. Foto: iStock

Los chimpancés experimentan la menopausia

Un nuevo estudio, respaldado por un análisis exhaustivo de las hormonas presentes en la orina de chimpancés, confirma la existencia de la menopausia en estos primates en el Parque Nacional de Kibale, Uganda.



A través de la orina de las hembras de 14 a 67 años, se evidencia que estos animales experimentan la menopausia alrededor de los 50 años, algo parecido a los humanos, quienes experimentan esto alrededor de la misma edad.



Por otro lado, una teoría sostiene que la menopausia ayuda a reducir la competencia reproductiva entre los primates, un aspecto que los científicos continuarán explorando en los próximos años.

El número de planetas descubiertos supera los 5500

En el mes de agosto, los astrónomos hicieron el primer descubrimiento de planetas fuera de nuestro sistema solar, especialmente de seis nuevos exoplanetas, elevando el número total de planetas conocidos a más de 5500.



Esta búsqueda se realizó por medio de telescopios como el Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), el James Webb y otros observatorios de gran potencia, los cuales están proporcionando detalles adicionales sobre estos mundos. Por ejemplo, el caso de K2-18 b, un planeta con dimensiones que se sitúan entre las de la Tierra y Neptuno, y que posiblemente albergue un océano global bajo una densa atmósfera.

Gracias a los telescopios se ha podido descubrir más de 5.500 exoplanetas. Foto: iStock

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

