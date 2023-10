Los costosos aretes que usó Luisa Fernanda W en la pedida de mano de Pipe Bueno

Pipe Bueno sorprendió a Luisa Fernanda W con una romántica propuesta de matrimonio en Dubai. Acompañados de sus familiares y amigos cercanos, la feliz pareja próximamente irá al altar.



Desde el 2019, las celebridades han construido una relación amorosa estable, que se consolidó con el nacimiento de sus dos hijos: Máximo y Domenic, lo que terminó por formar una gran familia.

Además de trabajar en su unión, las celebridades también comparten varios proyectos empresariales juntos, entre ellos su enorme restaurante, 'El Rancho México', ubicado en Cajicá, Cundinamarca, a menos de una hora de la capital colombiana.



Por ello, para sus seguidores fue una grata sorpresa conocer que, en los últimos días, la feliz pareja contraería matrimonio. Por medio de sus respectivas cuentas, compartieron con sus millones de seguidores imágenes y videos de un viaje que decidieron realizar juntos; sin embargo, y para asombro de muchos, no se trataba de un simple paseo.



En las últimas horas, la pareja decidió dar un paso más en su relación y formalizar su compromiso. Por medio de varias fotografías compartieron los detalles de la sorpresa donde Pipe Bueno le pidió matrimonio a Luisa Fernanda W.



“Si un millón de veces sí. Te amo infinito, solamente Dios conoce estos corazones y sabe el porqué nos juntamos para compartir esta hermosa vida. Te amo Andrés Giraldo”, escribió Luisa Fernanda W en la publicación.

Los lujosos pendientes

Por otro lado, hubo un detalle dentro del video que no pasó desapercebido para los seguidores de la pareja, en especial para los conocedores y fanáticos de la moda, ya que notaron los pequeños detalles que adornaban el atuendo de la influencer.



Luisa llevaba un vestido blanco corto con un gran moño adelante, que en primera instancia se robaba toda la atención al verla. No obstante, y como es costumbre en ella, sus aretes no podían faltar.



Sin saber la ocasión, la creadora de contenido preparó uno de sus mejores 'outfit' y escogió acompañarlos con un accesorio característico de la marca de moda 'Chanel'. Unos pendientes largos hechos en "metal y perlas de cristal dorado, negro y blanco nacarado", que resaltaban su rostro.



De acuerdo con la página oficial de 'Chanel' estos pendientes tienen un valor de 850 dólares, un poco más de tres millones de pesos colombianos aproximadamente.



Estos mismos pendientes los usó horas después en el aeropuerto, cuando tomaron su vuelo de regreso y donde se puede detallar con más precisión el característico isotipo de la casa de modas. Sin duda, un gran accesorio para un momento que marcará el resto de su vida, junto al cantante de música popular que ha demostrado cuanto la ama.

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

