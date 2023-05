El magnate Steve Jobs le demostró al mundo que ser exitoso depende de cada uno. Su carrera y vida ha servido de inspiración para miles de emprendedores y personas interesadas en la creatividad y la innovación.



De hecho, el empresario dejó un gran legado que hasta el día de hoy sigue siendo vigente y seguido. Entre los temas más importantes, el hombre habló sobre el liderazgo, la productividad y los consejos para ser exitoso.

Sus conferencias a lo largo de su vida se basaron en demostrar que las personas sí pueden lograr todo lo que se propongan. Sin embargo, dejó varios tópicos claves para realmente lograr el éxito.

Aprender a decir que no

La innovación es decir 'no' a mil cosas

Steve Jobs fue conocido por su capacidad de decir que no a muchas cosas que no le aportaban valor.



En una Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple, en 1997, Jobs dijo: “La gente cree que concentrarse significa decir que sí a lo que tienes que concentrarte. Pero eso no es lo que significa en absoluto. Significa decir ‘no’ a las otras cien buenas ideas que hay”.



Y agregó durante su ponencia: “Hay que elegir con cuidado. De hecho, estoy tan orgulloso de las cosas que no hemos hecho como de las que sí. La innovación es decir ‘no’ a mil cosas”.

Visión e innovación

Sin lugar a duda, Steve Jobs fue el claro ejemplo de esto. El hombre destacó en varias intervenciones que tener una visión clara y una mentalidad innovadora es la clave del éxito.



De hecho, en su emblemático discurso conocido como "The Innovators' Dilemma" llevado a cabo en la conferencia Apple Worldwide Developers de 1997, el empresario habló sobre la importancia de estos dos factores y lo determinantes que fueron para que él liderara la industria tecnológica.



El hombre compartió la importancia de reinventarse y romper con las convenciones establecidas.

Pensar de forma diferente

Por muchos años, ‘Think different’ fue el eslogan de Apple. Steve siempre resaltó que las personas exitosas eran aquellas que podían ver el mundo de forma distinta y darle a los demás algo totalmente impredecible.



Su resultado lo vemos en su empresa, la cual por muchos años ha sido una de las más innovadoras en la industria.

Vender sueños



Aunque este no fue como tal un consejo, el magnate siempre decía que no vendía productos, sino sueños. Incluso, se destaca porque Steve Jobs es considerado un genio en el marketing.



Su éxito radicó en que le dio a las personas aspiraciones y no las convirtió en clientes, sino en evangelizadores, según portales especializados.

Ser valiente, arriesgarse y perseverar

Arriesgarse siempre es difícil, no por nada es una de las formas de conseguir el éxito.



"Estoy convencido de que por lo menos la mitad de las razones que separan a los emprendedores exitosos de los no exitosos es la perseverancia", dijo Steve Jobs en la famosa ceremonia de graduación en la Universidad de Stanford, Estados Unidos, a la cual fue invitado en 2005.



En su icónico discurso también habló sobre su experiencia al diseñar la primera computadora Macintosh y lo arriesgado que fue: “10 años después, cuando estábamos (Steve Jobs y Steve Wozniak) diseñando la primera computadora Macintosh, todo tuvo sentido para mí. Y todo lo diseñamos en la Mac. Fue la primera computadora con una bella tipografía. Si nunca hubiera asistido a ese único curso de caligrafía en la universidad, la Mac nunca habría tenido fuentes múltiples o fuentes proporcionalmente espaciadas. Dado que Windows solo copió la Mac, es probable que ninguna computadora personal las tendría”, mencionó el magnate en su discurso.

