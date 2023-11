Los colores y ubicación correcta del árbol de Navidad para atraer buenas energías

Se acerca la época de Navidad y por esto muchas personas ya están pensando en la decoración navideña que tendrá su hogar, pues a los creyentes religiosos esta festividad les recuerda al nacimiento del niño Jesús y sus celebraciones.



Si bien, el pesebre es uno de los objetos más representativos de la Navidad, el árbol tampoco puede faltar, ya que se considera que este arbusto suele ser un activador de energía debido a las luces que lo acompañan y sus colores, según la creencia china del Feng Shui.

Cabe recalcar que esta convicción asiática nace del Libro de los Sepulcros, en el que se explican algunas normas para potenciar la energía de las viviendas y los palacios en los que se solía ver abundancia, de acuerdo con ‘National Geographic’.



¿En qué lugar debe poner el árbol de Navidad, según el Feng Shui?



Para ubicar su árbol de Navidad primero debe tener en cuenta la locación en la que usted vive para así identificar los espacios que resultan ser más convenientes este año.



De acuerdo con la usuaria de TikTok @feng_shui_studio, con la ayuda de una brújula, puede buscar las esquinas de su casa o apartamento que apunten hacia el sur, el sureste, el norte y el noreste, ya que esos son los sitios donde se recibirá más energía positiva para las festividades decembrinas. Una vez los tenga determinados los puntos energéticos, debe elegir alguno para colocar el arbusto.



Si le parece más conveniente ubicarlo en el sur, debe tener en cuenta que los colores que utilice para sus luces y objetos también son importantes, la internauta de la red asiática explica que para esa locación debe poner adornos de colores rojizos, cafés o amarillos.



Mientras que para el sureste pueden ser de tonos rojizos y estar acompañados de algunas bolitas metalizadas como el dorado, el plateado, el blanco e incluso el oro rosa.

En el caso de que desee ubicar su árbol en el norte, la tonalidad que debe resaltar es el verde, puede hacer una combinación con el azul y un poco de rojo, no como en las locaciones anteriores en las que priman los rojos.



Finalmente, el noreste debe contener en su mayoría artículos en cualquier tonalidad café, podrá utilizar el tono cobre si desea un poco de brillo, también el beige y el amarillo. Recuerde que esto está basado en el Feng Shui, por lo que si no comparte la creencia no es necesario que lo siga al pie de la letra.

