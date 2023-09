El talento colombiano parece brillar más que nunca ante los focos internacionales y no solo por las grandes estrellas como Shakira y Karol G, que deslumbraron en la gala de los VMAs.



Ahora, un grupo de bailarines atrae todas las miradas, pues la legendaria banda de rock, The Rolling Stones, publicó en sus redes sociales el video de una entretenida coreografía de su nueva canción Angry, grabada en el centro de Bogotá.

El icónico grupo integrado por Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts y Ronnie Wood está a punto de lanzar su próximo álbum de estudio, Hackney Diamonds, y Angry es la primera canción que se conoce del más reciente trabajo de la banda.



El video oficial se estrenó el pasado 6 de septiembre en las plataformas y la protagonista es la actriz estadounidense, Sydney Sweeney. En el corto se ve a la sensual rubia disfrutar de la canción mientras va en la parte trasera de un automóvil.

Sin embargo, la banda compartió hoy en sus redes sociales otro video en el que nuestro país destaca.



Acompañado del texto "Meanwhile in Colombia", que traduce "mientras tanto en Colombia", publicaron el fragmento de una coreografía grabada en la plaza de Bolívar.



Allí se aprecia a un grupo de bailarines desplegando su talento, mientras los transeúntes se detienen para observarlos.



El video ha llamado la atención de los usuarios de internet que no lo dejaron pasar por alto y han destacado que el talento local sea apreciado por gigantes de la industria como los Rolling Stones, que acumulan millones de seguidores de todo el mundo en sus plataformas digitales.



Algunos han especulado que la banda podría venir al país y que este sería un guiño. Otros han hecho bromas sobre las obleas que probó el vocalista, Mick Jagger, en su última visita a Colombia, señalando que le quedó gustando la capital.

¿Quiénes son los protagonistas del video?

El estudio de danza Bureo, ubicado en Bogotá, fue el aliado de este proyecto. Como ellos mismos compartieron en su cuenta de Instagram, donde acumulan más de 100 mil seguidores, fue su equipo de bailarines el elegido para este clip.



"Un gran proyecto junto a The Rolling Stones y Universal Music Colombia. Con un gran equipo de bailarines. Bajo la dirección @sebasloud. Video @dacastroph. Estamos muy orgullosos de ser parte de esto!!", escribieron en el post que acompaña el video.



Por el nivel de producción y el texto, todo parece indicar que no fue casualidad que la banda viera el video y lo compartiera, sino que hace parte de una estrategia de publicidad para su nueva música.

A raíz de la gran acogida que ha tenido en redes sociales, varios integrantes de la academia han compartido en sus redes sociales la emoción de que leyendas como The Rolling Stones compartieran su coreografía.

Es el caso de Nathy Rodríguez, quien expresó en sus historias de Instagram la euforia que siente, con el mensaje "Mamá, papá, salí en el perfil de los Rolling Stones".



Los también bailarines, Valentina García y Baby Fox, que cuentan con bastantes seguidores en la red social de Meta, hicieron eco del video.

