Los colombianos se están devolviendo de Australia: ¿cuál es la razón?

Australia es uno de los destinos más apetecidos por los colombianos a la hora de migrar, pues este es uno de los países que ofrece más oportunidades de empleo y estudio.



En este país existe un programa llamado 'General Skilled Migration' en el que se invita a profesionales con estudios en ingenierías, el sector TIC (Tecnología de la Información y la Comunicación) y profesionales de la salud a migrar al país con una visa de trabajo.



Por medio de su cuenta en TikTok un colombiano aseguró que los connacionales se están regresando al país y abandonando las oportunidades laborales en Australia debido a varios factores.



Santiago López dijo: "Conozco muchas personas que en este momento ya están comprando tiquetes para devolverse, y esto solo refleja una de las cosas que a mucha gente no le gusta que se hable".



López asegura que muchas personas viajan a trabajar a este país con las expectativas muy altas y al llegar se dan cuenta de que esta es una realidad diferente:



"A mí Australia me parece una bacanería de país, casi perfecto, y muy posiblemente está a diez escalones por encima de Colombia en cuestiones de calidad de vida, pero quizá esto si muestra que con salir del país no se van a solucionar los problemas de la noche a la mañana”.



Uno de los principales problemas que destacó Santiago López, es que muchas personas solo llegan a aprender el inglés y luego de tener un buen nivel se regresan; otro de los puntos que menciona es que el país no cumple con las expectativas de las personas y finalmente que muchos no "aguantan" la carga laboral.





“Mucha gente a veces la pasa muy mal, los ahorros se acaban y no encuentran trabajo. Y lastimosamente mayoría de colombianos nos venimos con muy poco inglés, y en mi opinión, yo creo que la falta de dinero y el idioma hacen que la experiencia sea mucho más difícil”

