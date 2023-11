Los cinco problemas de salud ante los cuales no se debería tomar cerveza

Según la Biblioteca Nacional de Medicina de México, el consumo excesivo de bebidas alcohólicas, que incluyen la cerveza, puede aumentar el riesgo de diversos problemas de salud.

Estos son los cinco problemas del consumo excesivo de cerveza

Entre los problemas que enumera la Biblioteca Nacional de Medicina de México, se incluyen el sangrado en el estómago y el esófago, la inflamación y daño en el páncreas, el daño hepático, la desnutrición, así como el riesgo de padecer varios tipos de cáncer, como el de esófago, hígado, colon, cabeza, cuello, mamas y otras áreas.

Si bien estos riesgos están relacionados principalmente con el consumo excesivo de alcohol, es importante destacar que existen grupos específicos de personas que deberían abstenerse de consumir cerveza debido a su impacto negativo en la salud.

El consumo excesivo de cerveza puede generar algunos problemas en el organismo. Foto: iStock

¿Quiénes no pueden beber cerveza?

Según la información proporcionada por el sitio de nutrición 'Eat This, Not That!', existen ciertas personas con condiciones de salud particulares que deben abstenerse de ingerir cerveza debido a su posible impacto negativo en su bienestar. Estas son las siguientes:

Personas con antecedentes de diabetes o prediabetes

A menudo, se pasa por alto el contenido de azúcar en la cerveza, aunque este no sea un ingrediente principal. El azúcar se forma de manera natural durante el proceso de fermentación de los granos con la levadura.

Personas con sobrepeso o que buscan perder peso

Se estima que la cerveza contiene entre 100 y 200 calorías, lo que podría tener consecuencias desfavorables en el organismo, especialmente si usted tiene sobrepeso o está tratando de reducir su peso.



Un estudio por la firma 'Nutrients' sugiere que el consumo de cantidades superiores a 500 mililitros de cerveza puede aumentar el riesgo de no poder perder peso, particularmente en hombres.

Consumir alcohol mientras se baja de peso no es una buena opción. Foto: iStock

Personas con antecedentes de síndrome del intestino irritable

Este trastorno gastrointestinal puede causar dolor abdominal y cambios en los movimientos intestinales.



La cerveza puede provocar síntomas como hinchazón, gases, diarrea e incluso dolor abdominal debido a la irritación de la pared intestinal, y en algunos casos, puede ocasionar retención de líquidos.

Personas con antecedentes de enfermedad hepática crónica o cirrosis

Aunque la cerveza puede ser reconfortante después de una semana agotadora, se debe evitar su consumo si padece una enfermedad hepática crónica o cirrosis, ya que puede acelerar el daño al hígado existente.

Pacientes con antecedentes de acidez estomacal

La cerveza puede debilitar la capacidad del esfínter esofágico inferior para cerrarse adecuadamente, lo que puede dar lugar al reflujo de ácido y aumentar la acidez estomacal.

