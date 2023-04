Los osos 'Beanie Babies' son peluches coleccionables que se hicieron populares en la década de los 90, gracias a la compañía de jueguetes Ty Inc, que se caracterizan por su tamaño pequeño y su relleno con pequeñas bolitas de plástico, junto a su diseño tierno y colorido.



Cada uno de estos tiene un nombre y un etiquetado en su oído que describe tanto su personalidad como características únicas. Muchas personas los coleccionaron y se convirtieron en un objeto de moda tras sus múltiples ediciones.

De acuerdo con 'The New York Times', a finales de la época y en vista de su popularidad, su creador Ty Warner disminuyó la fabricación de los osos, con el fin de incrementar el precio inicial de los mismos. A tal punto que ya costaban el triple de su valor inicial de cinco dólares (24 mil pesos colombiano).



De hecho, aquella situación ocasionó que los artículos tuviesen una subida incontrolable en sus precios, llegando a estallar en una burbuja económica, es decir, que se desligó de su valor razonable, según registró el diario 'El economista'.



"En 1998 los analistas ya eran conscientes de que había una burbuja con estos peluches, que los precios no tenían sentido ni estaban justificados. Ty Inc. registró ventas aquel año por un valor de 1.000 millones de dólares", escribió el portal



Por lo anterior, hay 'Beanie Babies' que a lo largo del tiempo se han convertido en piezas sumamente importantes para coleccionistas y que ofrecen miles de dólares por uno de estos juguetes sin importar daños en sus etiquetas o costuras.



Así las cosas, le mostramos los cinco peluches más caros que se pueden encontrar en la tienda virtual 'Ebay', según sus rarezas y valor.

Large Wallace y su equipo



Este particular ejemplar llamado 'Wallace' mide 15 pulgadas y viene acompañado de escuadrón con dos ejemplares más pequeños, 'Cashew y Huggy'que respaldan al jefe de color azul.



De acuerdo con la página, obtendrá esta colección por 600 mil dólares, lo que equivale a unos 2.800 millones de pesos colombianos aproximadamente.

Princess Bear



Dedicado a la Princesa Diana, tras su fatídica muerte en 1997, este peluche fue una best seller en ventas según sus coleccionistas.



"Sin duda es el más raro de todos los 'Beanies' y 'Princess Bears", dice el perfil 'jns12', que oferta el juguete en 500 mil dólares, (un poco más de 2.000 mil millones de pesos).

Bubbles

Este no es un oso, pero tuvo gran acogida en los más pequeños. Lanzado en 1996, este es un pez de franjas amarillas con negro que cotiza en el mercado en línea de por 176 mil dólares.



Un baja en consideración a los anteriores peluches, pero que sigue siendo significativo en su precio, pues 827 millones de pesos colombianos por un juguete de primera edición tal vez no sea un mérito para muchos.

Piece y Peace Ringo

Según el noticiario estadounidense 'NBC', esta versión hace alusión al lema de 'Paz y amor'. Viene en un tamaño más grande que el de sus compañeros de 9 pulgadas y a un precio de 1.700 millones pesos colombianos.



De distintos colores, el oso Piece y su versión mini, entran en la lista de los peluches más caros de la compañía.

Valentino

A esta colección se le puede llamar, Valentino, el oso romántico, pues fue creado con la intención de ser regalado durante la famosa celebración de San Valentín.



Un oso blanco, con decorado sencillo que terminó entre las colecciones más valiosas, debido al lanzamiento de un lote que tenía su nombre mal escrito dentro de la etiqueta, por lo que su preció oscila entre los 200 millones de pesos colombianos.

Sin duda, quiénes se hallan hechos a estas versiones y sus particularidades, podría ganar una fortuna multimillonaria con su venta.

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

