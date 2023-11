Los cambios en la rutina de 'Juanpis González' se deben a una ruptura familiar

Uno de los comediantes que más llama la atención por su irreverencia y por el contenido que publica en las diversas plataformas digitales es 'Juanpis González', el gomelo bogotano que hasta ha llegado a participar en debates políticos como en el reciente encuentro entre los candidatos a la Alcaldía de la capital colombiana.



Hace algunos días, quien personifica a esta celebridad, Alejandro Riaño, fue entrevistado en el magacín de entretenimiento 'La Red', en donde contó algunas circunstancias de su vida que no son tan gratas.

El comediante manifestó que su personaje de ‘Juanpis’ tuvo que sufrir algunas modificaciones por varios problemas familiares que ha tenido en los últimos meses, específicamente con su hermana María Riaño.



“Tenía un espacio y dije ‘no me está funcionando acá’ y pues surgió un tema de intereses, era el único show que se estaba presentando durante el año, no podía ver a mis hijos", argumentó Riaño.



A pesar de todo lo que ha avanzado con su personaje en el ámbito nacional, esto ha llegado a un punto de no retorno, porque asegura que los problemas familiares no se han podido solucionar, pero que él espera llegar a buen término con sus familiares, en este caso con María.

@luisalfonso ustedes también son así de tesos pa el inglés como yo? 🤣🤣 hasta @juanpisgonzalez quedó sorprendido ♬ sonido original - Luis Alfonso

Recientemente, Riaño también sufrió un traspiés con su show en teatro, ya que tuvieron que cambiar de escenario por algunos inconvenientes.



“El proyecto en este lugar se fue a la m…, es muy triste, yo siempre soy muy honesto y hoy fue muy doloroso todo lo que viví”, expresó Riaño en su momento.



Cabe resaltar que su personaje ha tenido una amplia recordación no solo en plataformas como YouTube, sino también en Netflix con la reciente serie que lleva su nombre y que en el último año tuvo una nueva temporada.



“No todo el mundo puede contar que duró 9 años trabajando con la hermana, sin pelear, el tema familiar a la final lo importante es la hermandad, ya sabremos como recuperar lo perdido y hacerlo bien”, expresó en la entrevista y con esto daría a entender que posiblemente el show tendría que cambiar de nombre.

Alejandro Riaño habla de Juanpis González, de su vida y sus películas favoritas

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

