El covid- 19 cambió la vida de todos, lo que antes parecía normal, ahora nos da miedo, como recibir un abrazo. Este virus ha hecho que le huyamos al contacto físico que es necesario para los humanos.



Aunque ya se está viviendo una nueva normalidad y la vacunación en varias partes del mundo ha avanzado, todavía hay personas que prefieren mantenerse alejadas y no tener contacto físico. Sin embargo, en una investigación que lideró el Doctor Joe Rock, Doctor en Psicología, de la clínica de Cleveland (EE. UU.), descubrió la importancia de un abrazo y lo bueno que estos pueden ser para la salud.



A continuación le contamos qué descubrieron los expertos.

¿Por qué nos abrazamos?

Los beneficios para la salud de dar y recibir abrazos son bastante impresionantes. Los abrazos tienen un efecto terapéutico en las personas

Según el portal 'Ideas imprescindibles', especializado en temas de psicología, los abrazos parecen ser un gesto natural.



Cuando llega un recién nacido, lo primero que busca es un abrazo de su madre. Además, diversos estudios han demostrado que abrazar a un bebé le ayuda a estimular su actividad cerebral y prevenir futuros traumas.



Sin embargo, estos también tienen una vertiente cultural. Por ejemplo, en la antigua China estas eran utilizadas para comprobar que la otra persona no portaba armas y así se demostraban que podían confiar entre ellos. No obstante, se cree que su origen se remonta a muchos años atrás y no era exclusivamente una demostración de no agresión.

Beneficios

"Los beneficios para la salud de dar y recibir abrazos son bastante impresionantes. Los abrazos tienen un efecto terapéutico en las personas", contó el psicólogo Joe Rock en el medio ‘Health essentials’.

Varios ‘millennials’ dijeron estar preocupados por la salud de sus padres. Foto: iStock

El experto comentó que con los abrazos no solo se siente el afecto de las personas, sino también ayudan a disminuir la liberación de cortisol, la hormona del estrés. Asimismo, la presión arterial y la frecuencia cardíaca en situaciones estresantes.



Además, el doctor Rock, comentó que abrazar tiene un efecto terapéutico porque el cerebro tiene unas vías específicas creadas para detectar el tacto humano.



"Solo el acto físico de abrazar a alguien realmente nos conecta con ellos y refuerza algunas de nuestras defensas" afirmó el doctor Rock , al medio mencionado ya.



Por lo que el experto invita a abrazar a sus seres queridos o a su mascota. Eso sí, siempre teniendo las medidas de seguridad para evitar más contagios de covid-19 y regresar prontamente a la normalidad.



También asegura que se trata de una forma de fortalecer internamente algunas conductas que pueden afectar a las personas en el futuro, como la ira y la soledad.

