Cuando se trata de casarse muchos acuden a las iglesias, templos, notarías y otros lugares como clubes, pero ¿qué tal unirse para siempre con el amor de la vida en un estadio? Esta es la historia de Diego ‘Karachas’ Rodríguez y Carolina Vargas, una pareja que logró la hazaña de casarse en El Campín, de Bogotá.

La pareja se conoció en el año 2002 y ahora tienen un hijo llamado Sant Foto: Cortesía: Diego 'Karachas' Rodríguez

Diego siempre ha sido aficionado al fútbol. Según cuenta, se hizo hincha del equipo ‘Cardenal’ cuando apenas era un niño: “Un día me desperté en la casa de mis primos y me quedé mirando un cuadro grandísimo del Santa Fe, estaba tejido”. Este pequeño niño que comenzaba a vivir descubrió un amor y una pasión que le ha durado toda la vida.



Para esa época, en el año 1986, tenía siete años y sus primos vivían en el Olaya, a 11,4 kilómetros de distancia de El Campín. Él, como un pequeño aficionado, quería saber más sobre el equipo que tanto les gustaba a sus primos y en uno de esos ‘parches’ los molestó tanto para ir al estadio, que finalmente accedieron.



“Recuerdo que tenía 200 pesos para ir al estadio y era un partido contra el América”.



Como Diego era tan “chiquitico”, según él mismo se describe, dice no recordar mucho del marcador; solo recuerda la emoción de saltar en las tribunas y apoyar a los jugadores de su equipo: el de los leones.



Dos años más adelante, cuando tenía nueve, volvió a las tribunas del estadio y recuerda que jugaba América vs. Santa Fe. “Esa vez sí ganamos”, menciona con una risa pícara, como si pudiera regresar el tiempo en su cabeza y volver a vivir ese instante.



Cuando cumplió 13 años, decidió ‘independizarse’ de sus primos y comenzó a asistir por su cuenta al estadio. Pero, ¿cómo hacía este adolescente para irse hasta el escenario deportivo?



Diego la tenía clara. Para lograr ver al equipo de sus amores necesitaba dinero y como no le gustaba pedirlo, decidió trabajar y guardar cada peso, pero al ser menor de edad no iba a conseguir un trabajo formal, entonces decidió ayudarle a su papá: “Yo mismo ahorraba las moneditas del colegio, acompañaba a mi papá que era transportador y le ayudaba a cobrar el pasaje y él me daba moneditas, lo que hacía era ahorrar para ir al estadio”.



Con nostalgia hace memoria, en su adolescencia vio jugar a una gran nómina en el equipo rojo y blanco: "El ‘pollo’ Díaz, Francisco Córdoba, el ‘Tren’ Valencia, Morales… y le ganamos punto de bonificación y todo al Cali”.



Pero no todo fue felicidad, pues en ese torneo les fue muy bien y llegando el segundo semestre quedaron eliminados tras perder con el Unión Magdalena. Rodríguez parece recordarlo como si 1991 hubiera ocurrido ayer.

Entre las alegrías y las derrotas, Diego ‘Karachas’ apoyaba al equipo de sus amores sin la casaca oficial. Como era un niño, era casi un lujo poder comprar una, pero él buscaba la manera de identificarse con su equipo, entonces, ni corto ni perezoso, tomaba una bayetilla de color rojo. “Ya con el tiempo conseguí una camiseta roja pero no era la del equipo de fútbol”.



A medida que Rodríguez crecía, su pasión por el deporte se hacía más grande. Iba a todos los partidos de su equipo del alma y, cómo no, su primer trabajo dentro del equipo fue vendiendo la revista del equipo. “Recuerdo que valía 1.100 pesos y yo ganaba 100 pesos por cada una”, ese momento era uno de los más especiales para este hincha, pues podía recorrer todo el estadio de manera ‘gratuita’.



Esa revista inició una nueva obsesión para Diego, la colección de artículos del Santa Fe. Hoy en su propia vivienda muestra con orgullo las fotografías de los jugadores, sus pocillos con el escudo, camisetas, libros y varios artículos que le hacen honor a su pasión.

‘Santa Fe, mi pasión, la alegría de mi corazón’



Entre 39.000 personas que caben en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, de Bogotá, se encontraron dos corazones y una sola pasión. Mientras acompañaba a su equipo, Diego conoció a Carolina Vargas, el amor de su vida.



Aquella mujer de cabello castaño y ojos marrones que alentaba con fuerza desde la tribuna llamó la atención de este barrista desde el primer momento.



“Por allá en el año 2002 viajamos a Neiva, ella iba con su papá y nos conocimos. Ella me conquistó llevándome una bolsada de rollos cuando yo estaba estudiando para unos exámenes de la universidad”.



La pareja lleva desde 2002 hasta la fecha Foto: Suministrada por: Diego Karachas Rodríguez

‘Karachas’ celebró que había hecho un gol, el más importante de su vida, había conseguido a la mujer más linda, pero mejor que eso, a la más fiel seguidora de Santa Fe.



Después de dos años de conocerse, comenzaron a vivir juntos. Los dos han construido algo más allá de las barras bravas, pues se apoyaron mutuamente para que cada uno pudiera alcanzar sus metas profesionales. Ella trabaja con el Distrito, mientras que él es docente universitario y funcionario público.



Atajando las jugadas de la vida, entre el humo de las barras y los partidos del conjunto cardenal, el amor entre Carolina y Diego crecía cada vez más y ya era hora de dar el siguiente paso.



Este hombre aprovechó que su novia se iba a graduar y que había una reunión con todos los miembros de su familia para festejar por partida doble. Diego decidió pedir la mano de Carolina en matrimonio y juntar sus almas para siempre. Ese día, él, vestido con traje oscuro y corbata roja, se inclinó y le pidió que fuera su esposa.



Ella, con un vestido rojo y con lágrimas en los ojos, le dijo que sí.

El amor entre Carolina y Diego, que para ese momento ya llevaba 12 años de historia, tenía afán en concretarse, por lo que los preparativos debían ser rápidos. Planeaban casarse ese mismo año, justo antes de que se terminara el 2014.



Pero ellos no querían una boda tan tradicional, no pensaban en una iglesia, ni una ceremonia religiosa, querían hacerle honor a lo que unió sus almas: el fútbol.



“Nuestra intención, por ser muy futboleros, era casarnos en algún lugar donde hubiera una cancha”.



Diego y Carolina comenzaron a buscar el lugar donde se jurarían amor eterno, pero para esa época no era tan fácil usar un vestido blanco y un traje formal en una cancha sintética de fútbol: “Buscamos por todo Bogotá, por los alrededores, varios clubes saliendo de la capital… no se nos daban las cosas”.



Muchas de las personas que alquilaban estos sitios no estaban de acuerdo con realizar una boda entre dos arcos.



Lejos de darse por vencido en su sueño de casarse en una cancha, decidió preguntar en el estadio si había la posibilidad de alquilar el escenario deportivo para una boda y la respuesta lo sorprendió, pues efectivamente podía casarse con Carolina en el mismo escenario donde 'le echó el ojo'. Ahora solo quedaba decidir en qué zona lo harían, pues no le alcanzaba el bolsillo para alquilarlo todo: “Yo pedí el cuadrante de la lateral sur, detrás del arco, para 80 personas y me costaba 750 mil pesos la hora”.



Las invitaciones para su boda no estaban muy lejos de sus pasiones, pues con el diseño de un balón de fútbol invitaba a sus familiares y amigos a entrar de gala a El Campín.



“Entrar por la puerta maratón, por la puerta norte. Una pareja [en la invitación] jugando futbol y la gente creía que eso era 'mamando gallo', que era por joder”.



Finalmente, la pareja de santafereños alquiló esta zona del estadio durante tres horas. Les costó 2’250.000 pesos y había que correr, pues tres horas para una ceremonia de esa magnitud se pasaban volando, así que, con ayuda de sus familiares lo lograron.



“Mi hermano era el decorador floral y él cuadró toda la logística y en menos de 40 minutos entraron las sillas, entraron las flores y armaron el altar”. Todos sus invitados asistieron y apoyaron de corazón a la nueva pareja.



El 27 de diciembre de 2014, el estadio vivió una gran fiesta, pero esta vez no habían los gritos de los hinchas, no habían tambores, ni bombas de humo. Se estaba llevando a cabo una unión matrimonial entre dos hinchas.



Como era de esperarse, las sillas de los invitados estaban decoradas de blanco y rojo. Carolina, la novia, iba con un vestido largo y en su cintura un adorno rojo, su cabello del mismo color y una corona. Por su parte, Diego llevaba un chaleco y una corbata con el color del equipo de sus amores, un traje negro y un botón con el escudo del Santa Fe.

Las damas de honor tenían vestidos y zapatos rojos, la alegría entre los familiares era inmensa, la habían ‘sacado del estadio’. Diego recuerda ese instante y sueña que al cumplir 25 años la gran hazaña se vuelva a repetir y que le alcance el bolsillo para llenar las tribunas con todos sus amigos, que por cierto, algunos aún le recuerdan que no estuvieron entre los 80 invitados.

Tiempo extra



La pareja se conoció en el año 2002 y ahora tienen un hijo. Foto: Cortesía: Diego 'Karachas' Rodríguez

Siete años más adelante, la familia Rodríguez Vargas le daba la bienvenida a su primogénito, y por qué no, darle un nombre relacionado con la pasión que los unió, su hijo varón, Sant Sebastián.



“Sant por Santa Fe”. ¿Y Sebastián? “Sebastián por Ómar Sebastián Pérez, uno de los más grandes ídolos en la historia de Santa Fe”, menciona con gran orgullo.



(Le puede interesar: Murió José Kaor Dokú, el último sobreviviente del primer campeón de Colombia)



El equipo escarlata no solo le ha dado a Diego ‘Karachas’ Rodríguez pasión por el deporte, estrellas y millones de anécdotas, también le ha permitido encontrar un amor incondicional y una esposa que lo apoya en cada una de sus locuras como hincha, incluso en una tan grande como la del dar el sí en uno de los estadios más grandes del país.

PAMELA AVENDAÑO

Tendencias EL TIEMPO