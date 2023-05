El 24 de mayo se dio el inicio de la esperada tercera temporada de 'The Kardashians', la serie que sigue de cerca a una de las familias de famosos más polémicas de los últimos años.



Durante el primer episodio, Kim Kardashian compartió una lista de requisitos que un hombre debe cumplir para conquistar su corazón.



Junto a sus amigas Tracy Romulus, Olivia Pierson y Natalie Halcro, Kim enumeró los requisitos, dejando en claro que el pretendiente perfecto no puede fallar en ninguno de los puntos.



Kim destacó que el hombre debe ser capaz de protegerla y luchar por ella. Además, hizo hincapié en la importancia de la higiene, aunque posteriormente bromeó diciendo que tal vez debería eliminar ese requisito. También mencionó que le gusta el olor de un hombre después de hacer ejercicio.



La lista de Kim no se detuvo ahí, expresó su deseo de que sus pretendientes no tengan problemas sin resolver con sus padres y espera que sean personas tranquilas, considerando su histórica relación tumultuosa con el padre de sus hijos, Kanye West.

Paciencia, éxito, comprensión y felicidad genuina por ella fueron otras cualidades que destacó como esenciales.



Para sorpresa de todos, Kim confesó abiertamente durante la lectura de la lista que uno de los mayores atractivos para ella en un hombre son sus dientes. Llegó a afirmar entre risas que cuanto más rectos estén, más le excita.



La lista de requisitos también incluía que sea amado por su familia y amigos, y que sea un modelo a seguir para sus hijos, ya que Kim busca un hombre que sus hijos puedan admirar.



Sin embargo, la empresaria dejó claro que no está interesada en alguien con "equipaje pesado", es decir, alguien que ya tenga hijos, ya que considera que tiene suficiente con los suyos.

La mayor de los pequeños es North, de 9 años, seguida por Saint, de 6, Chicago, de 4 y Psalm, de 3. Foto: Instagram: @kimkardashian

En cuanto a los atributos físicos, Kim expresó que prefiere a alguien más alto que ella, que disfrute del ejercicio y, especialmente, que no tenga calvicie. Aunque hizo una aclaración de que si está enamorada, no le importaría "masajear la calva de un hombre".



Además, Kim confesó que le atraen los hombres vanidosos que no tienen problemas en cuidar su apariencia mediante tratamientos faciales, baños de hielo y depilación láser.



Pero sobre todo, destacó la importancia de que su próxima pareja sea amable con los demás, incluso cuando nadie esté mirando.

Esta temporada llega tras la terminación del matrimonio de Kim Kardashian y Kanye West en 2022, luego de un proceso de separación iniciado en febrero de 2021.

Kim Kardashian y Pete Davidson en el Met Gala 2022. Foto: Ángela Weiss. AFP

Kim tuvo una relación con Pete Davidson, conocido por su participación en 'Saturday Night Live', que duró nueve meses antes de su fin.



Durante el comienzo de la tercera temporada, Kim expresó sentirse culpable por las dificultades que Davidson enfrentó debido a su reciente separación de Kanye.

A pesar de tener claros sus requisitos y deseos en un hombre, Kim Kardashian afirmó que no tiene planes de iniciar una relación en este momento.



La exitosa empresaria, cuyo patrimonio asciende a 1800 millones de dólares, declaró que está soltera y no está lista para comprometerse, y considera que eso está bien.

SOPHIA SALAMANCA GÓMEZ

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

