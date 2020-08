Asesinatos sin resolver que le siguen dando la vuelta al mundo

A pesar de la conmoción y el revuelo mediático que estos asesinatos generaron en su momento, no se ha podido identificar y judicializar a los culpables. Algunas de las causas son las trabas en los procesos, las pruebas confusas y la falta de testigos.



A continuación conozca los detalles de algunos de los asesinatos, a nivel mundial, que aún no han podido ser resueltos.



Elizabeth Short

De acuerdo con 'BBC' este es el caso de asesinato más famoso de Los Ángeles y luego de más de 70 años de investigación aún no se ha resuelto.



En 1947, Betty Bersinger caminaba con su hija por los alrededores de Leimert Park cuando confundieron el cuerpo de Elizabeth Short con un maniquí partido por la mitad.



Según el medio, Short era una joven actriz que se había mudado a Los Ángeles buscando el éxito profesional. Su cuerpo fue encontrado con los intestinos afuera, las extremidades mutiladas y con cortes en su rostro desde las orejas hasta la comisura de sus labios.



Esta fue la calle en la que encontraron el cuerpo:

El caso tuvo 50 sospechosos y, aunque algunos se declararon culpables, nunca se resolvió. Además, se asoció con la película 'La dalia azul', que trataba sobre el asesinato de una joven rubia, pero dado que Short tenía pelo oscuro fue apodada como 'La dalia negra'.



Gracias a la novela de James Ellroy basada en el crimen, 'La dalia negra' llegó a la pantalla grande en el 2006, pero incluso Ellroy dijo a la 'BBC' que "no tiene ninguna esperanza de que se pueda encontrar al culpable".

George y Steven Chia

El 31 de marzo de 1984, un residente de un apartamento ubicado en Causeway Bay, Hong Kong, llamó a las autoridades porque estaba goteando sangre en una de las materas de su balcón.



Según 'South China Morning Post', las autoridades tardaron tres horas en ingresar al apartamento, pues las ventanas estaban cubiertas con cemento.



Una vez adentro, encontraron dos cuerpos envueltos en sábanas y atados con cadenas. Las víctimas fueron identificadas como George Chia Soon Seng y Steven Chia Soon Huat, dos hermanos provenientes de Singapur.



De acuerdo con los reportes presentados por ese medio chino, se cree que los hermanos fueron secuestrados y, antes de ser asesinados, les tomaron fotos para ser enviadas a su familia, pidiendo dinero.



La familia pagó cerca de 800.000 dólares, pero los hermanos, de igual forma, fueron asesinados. Hasta el momento todavía se desconocen las causas de este crimen.



Así luce, actualmente, el edificio en el que ocurrieron los hechos:

Jill Dando

En 1999, la presentadora inglesa de la cadena 'BBC' regresaba de un viaje de compras en Hammersmith, Londres, cuando un hombre le dio un tiro en la cabeza frente a la puerta de su casa.



Su cuerpo fue encontrado por sus vecinas, quienes describieron la escena como "una piscina de sangre".



Asimismo, una de las testigos le dijo al 'Daily Mail': "Parecía que se había derrumbado en el acto. La parte de atrás de su cabeza estaba contra la puerta principal y su pecho estaba mirando hacia el pavimento".



En el aniversario número 20 de la muerte de Dando, el detective de la investigación, Hamish Campbell, afirmó: "Tuvimos más de 2.000 personas nombradas como posibles sospechosos o responsables. Algunas acciones para rastrear y eliminar a una persona pueden llevar un día. Una acción puede llevar dos semanas. Pero hay miles de ellos y ese es el problema de manejar el homicidio de extraños", según reportó 'The Guardian'.

Dando fue asesinada en la mañana del 26 de abril de 1999. Foto: AFP

En el 2001, se sentenció a Barry George por el asesinato, pues tenía partículas de bala en uno de sus abrigos . Sin embargo, siete años después fue absuelto y liberado, ya que se determinó que ese residuo de bala no era evidencia suficiente.



Además, de acuerdo con 'The Sun', los abogados de George alegaron que "su coeficiente intelectual era demasiado bajo para haber ejecutado un asesinato tan sofisticado".



El detective Campbell participó en un documental de la 'BBC' que reconstruyó el caso, en este manifestó: "A veces sentía que estábamos a un día de resolverlo y otras veces pensaba: 'No, estamos muy lejos'".

Paulette Gebara

Paulette Gebara era una niña mexicana que fue reportada como desaparecida, en marzo del 2010.



Según 'CNN', los papás de la menor afirmaron que acostaron a la niña en su cama y, al otro día, ya no estaba. Con el afán de encontrarla, las autoridades designaron a 30 investigadores para dar con el paradero de Paulette, quien además presentaba dificultades para caminar y no podía hablar.



El caso tomó relevancia internacional y fue comparado con la desaparición de Madeleine McCann en Portugal. Además, según informa la 'BBC', la familia era cercana al político Enrique Peña Nieto, por lo que se publicó rápidamente en los medios.



No obstante, la investigación tomó un rumbo inesperado cuando, nueve días después, el cuerpo de la niña fue encontrado en su casa cubierto con sábanas y una cobija entre el colchón y la base de la cama.



'CNN' informó que los principales sospechosos fueron los padres de la niña, quienes fueron arrestados junto con dos niñeras, sin embargo, más adelante fueron liberados por falta de pruebas.



Tras el hallazgo, la familia comenzó a ser cuestionada por no haber notado el cuerpo ni su olor durante tanto tiempo.



Luego de interrogatorios que incluyeron incluso a agentes del FBI, el procurador mexicano de ese entonces, Alberto Bazbaz, concluyó que la muerte de Paulette había sido un accidente. Días después, el funcionario renunció a su cargo.



El caso tuvo tanta importancia que la plataforma de 'streaming' Netflix estrenó, en junio del 2020, una serie basada en la misteriosa muerte de Paulette Gebara.

Paulette Gebara La serie 'Historia de un crimen: la búsqueda' es protagonizada por ‎Regina Blandón y ‎Darío Yazbek

