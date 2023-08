Yeferson Cossio es el reconocido influenciador colombiano que se ha hecho viral en los ultimos años gracias a las diferentes bromas que hace con varias personas de su familia, por medio de redes sociales comparte contenido donde muestra cosas de su vida diaria, entre ellas a sus animales, a quienes en varias ocasiones ha mencionado que son lo más importante para él.

Cossio es un creador de contenido que no solo tiene un amor evidente por las mascotas, sino que ha extendido su corazón y su hogar a una sorprendente variedad de especies. Pero no solo tiene mascotas domésticas, también tiene algunas que son un poco exóticas que no muchos se atreverían a tener en casa.

El influencer ama compartir contenido donde se vean sus animales, por eso, se ha tomado el tiempo de realizar un recorrido por su casa, donde se pueden ver a las mascotas que tiene guardadas en su hogar. Para comenzar se ven a sus erizos albinos, cuyos destinos se cruzaron con el suyo cuando fueron rechazados y no tuvo ningún reparo en llevarlos a casa. Pese a todo comenzó con dos, se fue agrandando un poco y ahora tiene diez erizos, a quienes busca día a día darles el mejor trato para que se puedan criar.

El joven ha manifestado que ama la naturaleza y los regalos extraños, por eso para un cumpleaños le regalaron una tarántula, la que ha sido su compañera durante más de un año, demostrando que su amor por las especies va más allá de las mascotas convencionales.

Pero esta no es la más exótica que tiene, una serpiente roja, acompañada por patos y una cabra que llegaron a su vida en Navidad, recordando que para él, la adopción es un acto continuo de amor y cuidado, sin importar el tipo de especie que sea.



Entre las curiosidades más llamativas de su "santuario adoptivo", se encuentra una granja de hormigas que él cariñosamente llama "mis consentidas", junto con un par de Mantis religiosas. La interacción con todas estas criaturas revela una faceta inquebrantable de Cossio, quien toca, acaricia y alimenta a sus compañeros sin titubear.



Como un aliado en la alimentación de estas mascotas, el hombre tiene un cultivo de gusanos que va a ayudar a que sus otras especies puedan comer un poco a diario, sin necesidad de querer salir a buscar en otros ecosistemas.

*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada en redes sociales y contó con la revisión de un periodista y un editor.

