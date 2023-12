Estos son algunos alimentos que nunca debería llevar y comer en la playa

Con la llegada de las vacaciones, hay quienes toman la decisión de viajar en familia o con amigos a una playa, para disfrutar del sol, el viento y retratar recuerdos frente a la cámara.

Entre las medidas que se conocen para protegerse mientras se disfruta del día, se encuentra el usar protector solar, gafas de sol, sombreros, así como ropa o trajes de baño que no llegue a sofocarle o incomodarle.



En estos viajes, también suele optarse por llevar comida y bebida para hacer un picnic frente al mar. Sin embargo, esto podría no ser una buena idea y es que las altas temperaturas, cambiarían la textura y sabor de los mismos, lo cual podría afectar a su salud.



Esto último se respalda gracias a declaraciones dadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en las cuales se asegura que los alimentos en mal estado pueden provocar enfermedades como salmonelosis o listeriosis que tiene síntomas como: vómito, diarrea, fiebre y malestar general.



Por esto, en este artículo le contamos cuáles son los alimentos que no se recomienda llevar en una visita a la playa y así evitar que su organismo pague las consecuencias con una posible intoxicación u otros malestares.

¿Qué alimentos no se deben llevar a la playa?

Huevo

De acuerdo con la página española Instituto de Estudios del Huevo, este alimento puede echarse a perder por temperaturas mayores a los 20 grados centígrados estando crudo o cocido. De esta manera, se produciría la salmonella, una bacteria que llega a enfermar a un individuo gravemente.

Carnes crudas o mal cocidas

Sea de res, pollo o cerdo, al estar crudas, mal cocidas y expuestas al calor, también pueden generar salmonella, así lo expresa Mayo Clinic. La recomendación es que procure mantenerlas en un refrigerador, sin mezclarse con otros alimentos y al cocinarlos hágalo correctamente.

Mariscos y pescados

Al igual que las carnes anteriormente mencionadas, Mayo Clinic expone que se pueden contaminar con otros productos y el calor llega a generar dicha bacteria.

Productos lácteos

La página de ‘Mejor Salud’ dice que los lácteos frente a altas temperaturas pierden su buen sabor y textura, convirtiéndolos de paso en un foco de crecimiento de bacterias.

Verduras y frutas picadas

Al ser alimentos con agua, al procesarlos llegan a perder su jugo y propiedades, más aún, frente al calor. Mejor Salud recomienda llevar frutas a la playa enteras, transportarlas en una nevera portátil y consumirlas rápidamente.



Líquidos

No importa si es agua, gaseosa, o incluso una cerveza, al destaparlos y no consumirlos en poco tiempo, se exponen a contaminarse con insectos, alimentos con bacterias, desarrollándose patógenos como la salmonella.

KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

