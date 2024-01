¿Los adultos deben vacunarse contra el sarampión?

El sarampión es una enfermedad viral muy contagiosa que puede causar graves molestias de salud, sobre todo en los niños que son el grupo poblacional más vulnerable a este padecimiento.



De acuerdo con la 'Organización Panamericana de la Salud', OPS, se estima que esta afección sigue siendo una de los principales factores de muerte en niños pequeños, pese a la existencia de la vacuna que ha garantizado su eficacia para combatirla.

Esto puede suceder en los casos de malnutrición, donde existen altas falencias en la alimentación, que no solo influye en el peso, sino también en el debilitamiento del sistema inmunitario.



Como se mencionó en un principio, esta enfermedad puede ser contagiosa, ya que se puede transmitir de distintas maneras, ya sea mediante gotas de aire de la nariz o boca y garganta infectadas. Incluso se puede propagar a través de superficies contaminadas durante dos horas, según la organización de salud citada anteriormente.



Sus síntomas más destacados son las altas temperaturas corporales y las pequeñas manchas blancas dentro de las mejillas y las erupciones alrededor del cuerpo. Sin embargo, también se puede presentar tos, ojos llorosos y secreciones nasales, diarrea y neumonía, según el 'Centers for Disease Control and Prevention'.

¿Cuál es su tratamiento?

Para disminuir las graves molestias ocasionadas por el virus se recomienda tomar reposo, mantener una hidratación constante y seguir el tratamiento médico con las dosis ordenadas por el médico.



De acuerdo con el portal especializado en salud informativa, 'Healthy Children' de la 'Sociedad Americana de Pediatría', los síntomas pueden durar hasta 10 días, sin embargo, este depende del desarrollo que haya tenido la enfermedad y de si se presenta alguna complicación.

¿Un adulto debe vacunarse?

Si bien es cierto que el sarampión afecta en mayor medida a los niños, los adultos también puede contagiarse y presentar los mismos efectos. En caso de no tener la certeza de haber padecido del virus en la infancia, ni tampoco de haber recibido la dosis de la vacuna, se recomienda aplicarse al menos la primera dosis, según 'Mayo Clinic'.



"A los adultos que no tienen inmunidad se les aconseja colocarse al menos una dosis de la vacuna triple vírica (sarampión, paperas y rubéola)", señala la entidad.



Con un análisis de sangre puede verificar si ya cuenta con la inmunidad, y en caso de que el resultado sea negativo, puede consultad con su médico de cabecera, las acciones a seguir conforme a su situación personal.

