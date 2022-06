El canal A&E acaba de estrenar la serie ‘Secretos de Playboy’, un documental que en voz de testigos y ex playmates (modelos del mes de la revista) cuenta cómo fueron los horrores que vivieron varias mujeres a mano del dueño del emporio erótico, Hugh Hefner, y sus amigos.



Aunque la imagen que proyectaba la famosa mansión era de una vida llena de lujos, fiestas y glamour, en realidad se presentaron abusos por años contra las mujeres que decidían acudir al lugar buscando una oportunidad de salir en la portada de la revista.‘MasterChef Celebrity’: la verdad sobre la salida de Aida Bossa

En la serie de A&E hablan personas como Miki García, ex play mate y ex trabajadora del emporio Playboy, quien reveló cómo Hefner ejercía control sobre todos los temas, incluidos los financieros, de las ‘conejitas’ de su mansión.



Rodolfo Hernández responde a la salida de JotaPe Hernández

​

El documental cuenta con imágenes y declaraciones inéditas que dan cuenta de los abusos, violaciones, drogadicción y suicidios en los que terminaron varias de estas mujeres, claramente sexualizadas por Hefner y su industria Playboy.

Facebook Twitter Linkedin

La revista que tuvo su apogeo en los 70 ha estaba discutiendo una migración más dinámica al mundo digital. Foto: AFP



Playboy fue por décadas un emporio de medios de comunicación, resorts vacacionales y clubes nocturnos cuya oferta giraba en torno al culto del cuerpo de la mujer; son varios y sonados los casos de violaciones y abusos que vivieron las mujeres y empleadas de tales empresas, todos ellos hábilmente manejados por Hugh Hefner para que no trascendieran a los medios y no se dieran escándalos.



'Epa Colombia' arremete contra Yina Calderón: '¿Por qué no me superas?'



La revista Playboy nació en los años 50 en época de pos guerra como una respuesta rebelde de una sociedad que quería sacudirse de décadas de restricciones. Fue muy exitosa no sólo por las mujeres que aparecían en sus páginas y portadas, sino también por las entrevistas y sobretodo por la vida de excesos y lujos que exhibía Hugh Hefner, su creador, quien ostentaba siempre media docena de 'novias' que vivían con él, junto a muchas más mujeres, en su famosa mansión.