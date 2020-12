La historia de desgracia de algunos integrantes de Los 50 de Joselito

La agrupación Los 50 de Joselito surgió en 1998, cuando Raúl Campos, director de la emisora ‘La z’; Alvaro Quintero, programador de la misma, y Nelson Díaz, director de la orquesta La Constelación, se reunieron para crear un nuevo grupo juvenil que tocara música de los 50.



Algunos de sus éxitos más recordados son ‘Dame tu mujer José’, ‘El pájaro amarillo’, ‘Ron de Vinola’ y ‘María Teresa’.





Díaz fue el encargado de hacer casting a más de 100 músicos para elegir a los 3 cantantes principales: Willy (Jorge W. Rendón), Ricky (Ricardo Ruíz) y Alex (Alejandro Chávez). Más adelante también se unió Charly Martínez.



En la actualidad los vocalistas son Andy (Omar Julián Benavides), Kamy (Camilo Ocampo) y Harry (Oscar Ferreira).



Durante los 22 años de trayectoria del grupo los integrantes, e incluso los fundadores, han protagonizado algunos episodios difíciles.

El delito de Chávez

En una entrevista con el programa ‘La red’, el cantante dio detalles del incidente que protagonizó con un arma de fuego en Miami, Estados Unidos.



Según contó, estaba en su carro con su familia cuando otro vehículo comenzó a seguirlo. Cuando Chávez se detuvo un hombre lo amenazó con una pistola, por lo que el músico respondió de la misma manera: sacó un arma y disparó al otro carro.



Se le imputaron los cargos de porte ilegal de armas, intento de asesinato y asalto agravado con arma de fuego. Tuvo que pagar dos años y medio de cárcel.



La muerte de uno de los fundadores

En 2012, cuando ‘Los 50 de Joselito’ se preparaban para lanzar su producción ‘El legado continúa’, falleció Nelson Díaz, el productor musical y creador de la agrupación, a causa de una enfermedad terminal.



Según la página oficial del grupo, Díaz estuvo al frente de la grabación hasta 10 días antes de morir. Tenía 60 años.

La disputa con Bandaparranda

Los exintegrantes Willy Rendón y Charly Martínez decidieron formar su propio grupo en 2009, al que bautizaron como Bandaparranda.



En 2013, Rendón le contó a ‘Caracol radio’, que él y Martínez pasaron su carta de renuncia a ‘Los 50 de Joselito’ con un año de anticipación. Además, aseguró que el grupo al que pertenecieron estaba presionando a varios empresarios para que no contrataran a los ex ‘Joselito’.



Raúl Campos dijo al mismo medio que el grupo de Rendón había firmado un contrato bajo la marca de ‘Los 50 de Joselito’, por lo que se instauró una demanda y le aclaró a quienes contrataron a los ex integrantes que ellos no eran parte del grupo. Luego, ‘Bandaparranda’ se comprometió a no utilizar el nombre de nuevo.



No obstante, en ese entonces circularon folletos en Venezuela que promocionaba a Bandaparranda haciendo referencia a ‘los Joselito de siempre’, por lo que Campos volvió a advertir a Rendón. Al final de la entrevista lo invitó a conversar para resolver el problema.



Este año Bandaparranda firmó contrato con la disquera Steel Music Entertainment, en Miami, según anunció la disquera en sus redes sociales.

El coronavirus: enemigo de la temporada de fiestas

Las orquestas, grupos musicales y cantantes solían tener sus agendas llenas para la temporada de diciembre dado que, tradicionalmente, se realizaban conciertos para finalizar cada año.



No obstante, con el nuevo coronavirus todo tipo de evento multitudinario fue cancelado, y grupos como Los 50 de Joselito se vieron más que afectados.



En entrevista con ‘W radio’, Andy y Harry, miembros actuales del grupo, manifestaron su tristeza por la falta de conciertos, pero también su gratitud por poder disfrutar de las festividades en familia, suceso que no ocurría desde hace varios años.

